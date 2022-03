El oficialismo volvió defender la ratificación de los acuerdos mineros

La diputada provincial y presidenta de la Comisión de Hacienda, María Argerich (Frente de Todos) salió al cruce de las críticas de la oposición con respecto a la media sanción de las Actas de Compromiso que remitió al reciento oportunamente el Poder Ejecutivo Provincial.

Argerich dijo que las condiciones para la sesión especial estaban dadas y aclaró que no hubo ningún proceso antirreglamentario.

La diputada dijo que dos proyectos (acta compromiso minero) ingresaron el 1 de marzo junto con el pedido de sesiones extraordinarias y quedaron cargados en el sistema de la Camara de Diputados donde cualquier ciudadano puede acceder sin clave y dijo que eso es fundamental para mostrar y transparentar los procesos. Además señaló la presencia de los ministros; de Minería Marcelo Murua y de Economía Alejandra Nazareno y donde se trabajo el tema y luego en la Cámara ratificó las actas. “La cámara tiene que rechazar o aprobar no puede cambiar ningún punto de las actas esto que quede claro” afirmó la legisladora.

En ese marco de defensa, Argerich dijo que son dos actas que son “claras” y que además tienen un acuerdo para la conformación del fidecomiso que también está dada por una Ley y una mejora económica sustancia que estarán dadas por un mensual de 3,5% que las empresas deberán abonar de la facturación mensual por los conceptos de regalías mineras, aporte adicional y por Responsabilidad Social Empresaria.

“Estaban dadas las condiciones y el tiempo. Desde el dia del dictamen hasta la sesión especial pasaron 3 días, no los 5 días, por lo que el diputado Marcolli que está trabajando sobre las observaciones ya la había presentado, creíamos que estando el despacho de minoría, el despacho de mayoría y la observación de legislador de una cuestión técnica y no de fidecomiso pensábamos que están dadas las condiciones para tratar los proyectos. Y le reglamento lo permite, no es un artilugio sino son herramientas políticas que están dadas para que debate se dé y en definitiva no darnos los votos era decir no queremos dar el debate”, manifestó.