El partido político de Juan Grabois dejará el Frente de Todos en Diputados

Patria Grande, el partido político que lidera Juan Grabois, dejará el bloque de Diputados del Frente de Todos. Así lo confirmaron fuentes de ese espacio. En un comunicado, adelantaron que este domingo 4 de septiembre harán una reunión de autoridades para definir “la conformación de sus propios bloques legislativos”.

“El Frente Patria Grande, que dirige Juan Grabois, se reunirá en un Congreso Federal para la conformación de sus propios bloques legislativos, en función del reclamo que vienen haciendo públicamente sus referentes para que haya una medida de alivio económico para los más humildes de la economía informal”.

De esta manera, Patria Grande blanqueará formalmente lo que viene expresando Grabois hace tiempo: no están de acuerdo con la política económica del Gobierno.

Más temprano, el líder piquetero había escrito en sus redes: “Massa no hizo un solo anuncio para Los Nadie sic). Hemos esperado, esperanzados, sus anuncios. Nos vemos nuevamente defraudados. Nuestra obligación ahora es seguir luchando. Funcional a la derecha es la miseria. Quien niega la justicia de un reclamo cuando la mitad de nuestro pueblo es pobre, no puede llamarse peronista”.

Sin embargo, la salida del frente nacional aún no está definida. “El domingo definimos”, aseguraron en Patria Grande.

El vínculo tirante de Grabois con el Gobierno

Si bien Juan Grabois fue una de las personas que presentaron un amparo ante el juez Gallardo por el vallado que la Ciudad colocó en la puerta del departamento de Cristina Kirchner, su relación con el Gobierno es tensa.

“Para los que preguntan, no hay ninguna contradicción entre defender en la calle a CFK y luchar en la calle por los más humildes. Si la bancamos a ella es precisamente porque logró disminuir la pobreza y la indigencia recuperando el poder adquisitivo de los salarios, otorgando la jubilación a más de tres millones de abuelos, protegiendo a los niños, mejorando la distribución de la riqueza, sacándonos al Fondo de encima. Por eso la odian”, publicó en su Facebook.

Hace poco menos de un mes, el líder de Patria Grande participó en una movilización junto con el Polo Obrero. “Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en las calles”, dijo durante un acto en el Puente Pueyrredón.

“Es obvio que esto no da para mas. ¡¿Para qué te pusimos ahi?! ¡Para que haya menos pobreza, no para que haya mas! ¡Es matemática, hermano!. “¡Si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa!”, le recriminó.