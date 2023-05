El PJ realizó su acto de asunción en Fray Mamerto Esquiú y dio un mensaje de unidad

En un inesperado giro, el Partido Justicialista de Catamarca decidió cambiar el escenario de su acto de asunción de las nuevas autoridades partidarias. En lugar de llevarlo a cabo en la Plaza 25 de Agosto como lo había anunciado, el evento se trasladó al predio del Centro de Empleados de Comercio, ubicado en San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú.

La decisión fue anunciada en un comunicado oficial emitido horas antes del acto, generando sorpresa entre los militantes y seguidores del partido.

Finalmente a las 18:00 horas dio inicio el multitudinario acto de asunción, con la presencia de destacadas figuras políticas y militantes del peronismo catamarqueño.

El evento comenzó con la entrega de diplomas a las principales autoridades partidarias, congresales y presidentes de los Consejos departamentales del interior.

La presidenta del PJ local, Lucía Corpacci, encabezó el encuentro junto al vicepresidente y Gobernador de la provincia, Raúl Jalil, y otras destacadas figuras partidarias.

Ante la presencia de militantes y dirigentes peronistas que colmaron el recinto Corpacci, quien asumió nuevamente como presidenta del PJ, instó a la unidad y a trabajar juntos de cara al próximo proceso electoral.

"Confío plenamente en todos ustedes. A mí nunca me van a encontrar dividiendo compañeros, a mí me van a encontrar siempre sumando compañeros", declaró. Además, resaltó la necesidad de trabajar en conjunto para lograr una Catamarca mejor y aseguró: "Confío en que estaremos todos juntos, no lo concibo de otra manera".

Por su parte, la senadora nacional destacó el crecimiento integral de la provincia, especialmente en la generación de empleo y en la continuidad de las políticas públicas en materia turística, infraestructura y viviendas. Asimismo, expresó su orgullo por las obras realizadas en la Capital y el compromiso de Gustavo Saadi, intendente de la ciudad, en mejorar la calidad de vida de los catamarqueños.

El vicepresidente del PJ e intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, hizo hincapié en la importancia territorial de los consejos departamentales y llamó a trabajar escuchando a todos los compañeros del peronismo. Enfatizó que la mejor expresión política y filosofía de vida se encuentran en el peronismo.

Durante el encuentro, se pudieron observar pancartas y carteles con la leyenda "Raúl Jalil 2023", respaldando un posible segundo mandato del Gobernador, lo que refleja el apoyo de los presentes en su gestión.