El Poder Legislativo propone una iniciativa para adquisición de viviendas en esquema mixto entre público y privados

Este viernes, el senador Horacio Gutiérrez junto a la presidenta de la Cámara baja, Paola Fedeli, se hicieron presentes en el recinto de sesiones del Palacio Legislativo para la presentación de una iniciativa a través de la cual el Poder Legislativo propone la posibilidad de brindar un plan de viviendas para las y los empleados legislativos dentro de un esquema mixto Público-Privado, donde participarían tanto el Estado provincial, como la Municipalidad de la Capital, la Nación y las empresas privadas que brindan servicios tanto desde la construcción como desde la financiación y la provisión de materiales.



Estuvieron presentes en el encuentro; Alejandro Segli, presidente de la Federación Económica de Catamarca; Javier Varela, secretario de Urbanización y Arquitectura de la Capital; Juan Nieva, referente del gremio que nuclea trabajadores del Senado (SAT); Inés Rodríguez Secretaria General del SELEG, junto a otros referentes gremiales; Rafael Villagra, arquitecto, empresario constructor y miembro de la Cámara de la Construcción.



Se trata de una iniciativa impulsada por el vicegobernador Rubén Dusso, que busca coordinar una unión de esfuerzos entre empresas privadas, gremios, el Estado y el municipio de la Capital.



En este sentido, el senador Gutiérrez afirmó: “agradezco la gestión del Vicegobernador, está llevando adelante la obra del nuevo Palacio Legislativo, en el norte de la ciudad, buscando mejorar la vida laboral de la familia legislativa junto al aporte descongestivo que dicha obra significará para el casco céntrico”.



Paola Fedeli señaló que se creará una web del Poder Legislativo, para consultas, informaciones e inscripciones.



Alejandro Segli explicó por su parte que se estudia la posibilidad de trabajar sobre 1.600 lotes en total. “Estas iniciativas buscan una tracción entre el gobierno municipal y el gobierno provincial, las empresas privadas y nosotros como proveedores. Lo que buscamos es que la producción para esas viviendas sea 100% local, que nuestra gente tenga trabajo, que haya generación de empleo directo para la construcción, para la adquisición de los materiales”.



Respecto al financiamiento, Segli explicó que “se está estudiando la forma de financiación de los lotes y los aportes iniciales de construcción. Hay 1.600 lotes disponibles y se están urbanizando 250. Hay que vender esos 250 lotes e intervenir 250 más y que más catamarqueños tengan la posibilidad de acceder. Y la obra en sí, el anticipo, tiene un valor similar al del lote hoy, hay que ver el contexto hacia dónde nos lleva, más llegando a junio. Ahí cubriríamos un 40% más o menos, y el financiamiento del 60% restante, se está analizando con el Gobierno Nacional la forma. Entendemos que va a ser a través de alguna entidad bancaria privada, por eso hablé de que los anticipos sean a través de financiamientos no tradicionales para no afectar la capacidad de crédito de quien acceda a la vivienda. Una vez que esté redondeado el proyecto, se elevará a Nación”.



El secretario de Urbanización y Arquitectura de la Capital, agregó que “el intendente Saadi transmitió el objetivo de lograr la regularización dominial de muchas tierras que el municipio posee, para hacer loteos que propendan a ser viviendas dignas para nuestros vecinos. El municipio ya ha empezado a realizar obras de infraestructura, con un grado de avance importante, cercano al 80%, y que están entre los 250 y los 500 lotes con ejecución de infraestructura. El municipio va a poner a la venta estos terrenos y a través de la recaudación de su venta, se va a seguir con la infraestructura de otros 1.000 o 1.100 terrenos, ya regularizados dominialmente. Los lotes están ubicados en el sur de la ciudad, en las inmediaciones de la avenida Sal Gemma y la avenida Ojo de Agua”.



“La vivienda tiene una gran demanda y el Estado no está en condiciones de resolver totalmente esa problemática. Ante esa situación se presenta un desafío donde el Estado y el sector privado buscan componer una manera distinta de ofrecerle a la sociedad soluciones. Aquí el sector privado, entonces, no sería solo contratante de los programas de Estado sino socio en el desarrollo”, explicó Rafael Villagra.