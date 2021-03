El presidente Alberto Fernández inauguró el Estadio Único de Santiago del Estero

El presidente Alberto Fernández defendió este jueves la creación del Estadio Único de Santiago del Estero, con capacidad para 29 mil espectadores sentados y una inversión superior a los 1500 millones de pesos.

“Los santiagueños deben tener orgullo del estadio que voy a inaugurar ahora. ¿Quién ha dicho que en el interior del país no puede haber un estadio de esa naturaleza? ¿Dónde está escrito? ¿Quién lo ha dicho? ¿Por qué de eso podemos disfrutar los porteños y no puede disfrutar un santiagueño? ¿Quién ha dicho eso?”, dijo el mandatario en un acto junto al gobernador santiagueño, Gerardo Zamora y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

“Porque además, cuando se juegue la Copa América, Paraguay va a jugar acá dos partidos y eso va a ser para Santiago un movimiento de turismo importante. ¿Por qué no va a tener derecho Santiago a tener un estadio así? ¿Dónde está escrito eso?”, continuó.

“Cuando estamos llevándole al norte más acceso a bienes y servicios que necesitan solo estamos generando igualdad. No deberíamos discutir esto y nadie debería asombrarse de que Santiago tenga un estadio de esta naturaleza. Nadie”, dijo en respuesta a las críticas sobre los costos de las obras que contrastan con los índices de pobreza en la provincia.

El Presidente afirmó que en el siglo XXI la Argentina no puede seguir con los desequilibrios que hasta aquí ha demostrado y que “es parte de las tareas del Estado nacional tratar de que esas asimetrías se moderen”.

“La Argentina no es solo el centro, donde yo nací”, dijo Fernández al mencionar uno de sus tópicos recurrentes. ”Amo mi ciudad, quiero aclararlo, la amo profundamente, estoy orgulloso de mi ciudad, pero no me siento feliz con que mi ciudad sea parte de un país tan desigual. Eso no me hace feliz, eso no me hace feliz. Por eso siento que cuando estamos avanzando en obras de este tipo y estamos llevando obra pública, infraestructura escolar, hospitales, más deportes, más turismo, lo que estamos haciendo es generando igualdad en la Argentina”.

El Presidente estuvo acompañado por los ministros del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el ministro de Obras Públicas, Agua y Medio Ambiente provincial, Argentino Cambrini.

Un estadio lujoso

Los encargados de inaugurar el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero serán River y Racing, cuando se enfrenten esta noche por la final de la Supercopa Argentina. El estadio también será sede de la Copa América que se jugará a mitad de año en el país.

Además de su capacidad para 29.000 espectadores sentados, la cancha tiene plateas VIP, de prensa, altas y bajas, populares en las cabeceras y 22 palcos, un museo interactivo, un restaurante un hall de acceso preferencial y techo para cubrir las tribunas.