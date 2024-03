El presidente anunció que derogará el decreto que aumentó su sueldo y el de los funcionarios del Gabinete

El presidente Javier Milei anunció que derogará el decreto que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública. Diputados de la oposición denunciaron que los funcionarios del Poder Ejecutivo iban a percibir un incremento del 48%.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, escribió en X el Presidente.

El mandatario agregó: “Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente, vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido. En un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico, los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política”.

Este mediodía, diputados de la oposición denunciaron que Javier Milei aumentó por decreto un 48% los sueldos de los cargos jerárquicos del Gobierno. Lo acusaron de pasar de cobrar un sueldo bruto de $4.068.738 en enero a uno de $6.025.801 en febrero.

La legisladora de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, expresó: “El Presidente firmó un decreto el 29 de febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del poder ejecutivo nacional, pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores. ¿Saben cuánto aumentó el salario del Presidente, los Ministros, los Secretarios y los Subsecretarios de Estado?”, escribió en su cuenta de X.

“Por esa razón, estamos presentando un Proyecto de Ley con diputados de UxP que permita derogar el aumento otorgado por las autoridades del Congreso Nacional para los legisladores nacionales, pero también pedimos que se derogue el aumento que decretó Milei el pasado 29 de febrero y que impactó directamente sobre la liquidación de su propio salario y el de los altos cargos de su gobierno en un 48%”, agregó.

“A su vez, en el mismo proyecto pedimos que se suspendan el traslado de los aumentos paritarios para los altos cargos jerárquicos en todos los poderes del estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Un ejemplo para que entiendan: Un Secretario de Estado en ENERO cobró 3.282.709,47 pesos y en FEBRERO obtuvo un salario de 4.864.945,09 pesos. El incremento fue del 48% real. Les adjunto un cuadrito para que vean como nos mienten”, manifestó.

La respuesta de Francos a la denuncia de Tolosa Paz

Tras esta afirmación, el ministro Guillermo Francos habló al respecto y afirmó que su salario “no le alcanza para vivir”, por lo que tiene que depender de otros ingresos.

“El sueldo de ministro, en mi caso personal, no me alcanza para vivir. Yo tengo mis ingresos y mi situación económica personal que no depende de ese ingreso”, dijo Francos en declaraciones para Radio Mitre.

Al ser consultado si podía confirmar la denuncia de Tolosa Paz, expresó: “Con toda sinceridad no lo puedo confirmar porque no lo sé. No me he fijado en la cuenta, a nosotros nos pagan por el Banco Nación, después lo haré, pero no me parece que me hayan aumentado”.

También acusó a la diputada de denunciar el hecho al quedar “molesta” después de que el Gobierno retrotrajo la dieta de los legisladores. “El sueldo de un ministro es un poco más que el de un legislador. Debe haber alguna molestia por la dieta de los diputados y no sé sinceramente a qué se refiere. Voy a averiguar qué tiene que ver todo esto con la realidad”, sostuvo.