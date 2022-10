El presidente del CD Huillapima repudió el desplazamiento del Juez de Paz

El presidente del CD Huillapima, Jorge López González, repudió el desplazamiento del Juez de Paz de la Localidad de Huillapima, Marcelo Monges y aseguró que la decisión del Ejecutivo provincial es desacertada e inconsulta.

El cargo que ocupaba Marcelo Monges, será por Néstor Sebastián Moya Ávalo, designación que fue publicada en el boletín oficial.

“Como presidente del Concejo Deliberante de Huillapima y vecino de la jurisdicción, expreso mi repudio y malestar por el desplazamiento del señor Marcelo Monges, como Juez de Paz de la Localidad de Huillapima, en el departamento de Capayán. El mismo se ha venido desempeñando en dicho cargo con honrosa capacidad e idoneidad y no existen argumentos válidos para su desplazamiento por el solo hecho de que alguien así lo solicitara desde un escritorio de oficina con el solo propósito de ubicar en ese lugar a otra persona vaya a saber con qué interés o compromiso político. Esto se llama cooptación, nepotismo y no es bueno para el servicio de justicia y menos para el justiciable. Monges, nacido y criado en Nueva Coneta, hijo de una familia honesta y trabajadora, presenta una conducta intachable y cuenta con el respeto de la comunidad toda. Conocedor de la idiosincrasia de la gente del lugar, le permitió arribar acuerdos entre las partes y facilitar la resolución de cualquier conflicto. Señor Gobernador, se que es su potestad la designación de cargos en la Justicia pero lamento esta decisión desacertada e inconsulta. Al menos se hubiera dado la oportunidad al señor Monges de poder concursar el mismo y no tenga dudas de que lo habría ganado logrando la continuidad en el mismo”, versa el comunicado que brindó el edil.

Icaño

Situación similar ocurrió en la localidad de Icaño, donde la designación de la jueza de Paz, Ana Belén Saavedra Montoya actual pareja del intendente Franco Carletta (Frente de Todos), que despertó el malestar de los ediles opositores que mencionaron que sobre la flamante funcionaria pesan 40 impugnaciones, sin embargo asumió al cargo.