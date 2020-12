El Presidente está nervioso, reveló Ginés sobre la vacuna para mayores de 60 años

Durante el inicio de la campaña de aplicación de la vacuna rusa contra el coronavirus en la Provincia, el ministro de Salud Ginés González García admitió que Alberto Fernández “está nervioso” porque no llegan los papeles de los estudios de la Sputnik V para mayores de 60 años.

El ministro de Salud lo dijo en una charla con un grupo de médicos en el Hospital Posadas de El Palomar y fue captado por la transmisión oficial. “Yo calculo que es cuestión de días”, señaló.

Este martes comenzaron a aplicarse las dosis de la Sputnik V, que llegaron al país la semana pasada. El inicio de la campaña, que encabezó González García, fue transmitido en vivo por las redes del Gobierno Nacional.

Durante la jornada, las cámaras captaron una conversación que el ministro mantuvo con un grupo de médicos en la que contaba las sensaciones de Fernández. “Lo que quiere el Presidente con vacunarse es generar confianza. Es lo que quiere él”, comentó.

“Ahora está nervioso porque no llegan los papeles del estudio”, aseguró, distendido y sonriendo. “El estudio es el mismo, lo que pasa es queel número de casos de más de 60 años es mil y pico y quieren ampliarlo un poquito más. Pero salió con la misma efectividad, con el mismo nivel de anticuerpos. Salió muy bien”, sostuvo.

Además, en la misma conversación, González García explicó por qué no asistió el Presidente. “Quería venir acá, pero si se vacunaba. Y después decidió que hasta que no pueda vacunarse no quería hacer ninguna imagen con esto”, indicó.

El funcionario asistió junto con la Secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti y varios funcionarios al hospital y presenció el procedimiento dentro de una de las salas. Se mostró de buen humor y adelantó que también se va a vacunar, “cuando me toque”.

Fernán Quirós pidió “acceder en el corto plazo a información técnica” sobre la Sputnik V

El ministro de Salud porteño Fernán Quirós pidió este martes, cuando comenzó la aplicación de la Sputnik V en la Ciudad de Buenos Aires que en “el corto plazo, antes de la próxima entrega” se publiquen los datos de la vacuna contra el COVID-19, cuya difusión está demorada.

Aseguró que necesitan “acceder a la información técnica y al detalle para hacer una autoevaluación, no solamente los funcionarios y los técnicos, sino la sociedad toda, en este período hasta la próxima entrega”.

En ese sentido, Quirós detalló que la apertura de información “ocurre por varios mecanismos, como una publicación científica, cuestión que el Instituto Gamaleya (desarrollados de la vacuna) y el Gobierno han dicho que ocurrirá en los próximos días”. Además, “también podría ser que se presente la información ante alguna entidad regulatoria internacional, que hacen rápidamente públicos los informes”.

En ese caso, según indicó, cada persona podría decidir “en forma autónoma si se da la vacuna en base a datos y no en base a la confianza que uno pueda tener de diferentes instituciones y gobiernos”.