El Presidente reafirmó su compromiso de "no condicionar el crecimiento futuro"

El presidente Alberto Fernández se comprometió este viernes ante referentes de distintos movimientos sociales a "no condicionar el crecimiento futuro" en la negociación por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se informó en la Casa de Gobierno.



Fernández recibió este viernes por la tarde en su despacho de Casa Rosada a dirigentes de Barrios de Pie, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa (CCC) y de otro conjunto de movimientos populares.



Tras el encuentro, el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, dijo a Télam que "reconfortó el planteo del Presidente, más allá de la necesidad de un acuerdo que no puede hacerse en cinco minutos como impulsa el macrismo" y de la idea "de no condicionar el crecimiento futuro".



Además, apuntó al objetivo "de tener un tiempo para que la economía crezca, en una sociedad muy golpeada por cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y dos de pandemia", señaló el dirigente social.



Según Menéndez, "hay que negociar en un contexto de crisis social" y también existe "una necesidad de crecer para no hipotecar el futuro".



En la reunión "también se habló de la denuncia que presentó la Oficina Anticorrupción por la toma de la deuda que hizo Macri, que a mi entender fue un hecho delictivo, con corresponsabilidad del FMI al otorgar un crédito que no estaba autorizado, y a una gobierno irresponsable por el endeudamiento", señaló el referente popular.



Sobre el Plan Plurianual que presentará el Ejecutivo en el Congreso, el dirigente aseguró que "se habló de ese tema, pero no con precisiones respecto del acuerdo, sino con las premisas que compartimos y la caracterización que tuvo esa deuda".