El PRO Catamarca se metió en la interna del oficialismo por las PASO

El presidente del PRO Catamarca y ex diputado provincial, Carlos Molina se metió en la interna del Frente de Todos por las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y grabó un video donde le reclama al gobernador Raúl Jalil que reconsidere este sistema de elección para garantizar la selección de candidatos de forma democrática.

El legislador mandato cumplido, le remarcó que Jalil que el planteo para convocar a las Primarias, no solo responde a un pedido que viene sosteniendo la oposición, sino que ahora del mismo sector político del Gobierno exigen las PASO provinciales, rechazando claramente que los cargos electivos para el 2023 se definan en una mesa chica.

“Buen dia Gobernador, se acuerda ese dicho que dice no hay peor astilla que la del mismo palo. Bueno, hoy desde su propio partido le están marcando lo que la oposición le marcaba hace un tiempo. El intendente (por Gustavo Saadi) le dice que no entregue las casas sin terminar, y le dice además que son muy importantes las PASO, elegir los candidatos de manera democrática. Además el presidente de la bancada les dice a sus funcionarios que salgan a la calle a ver cómo está la situación. Y como si fuera poco, el presidente del Concejo Deliberante (Nicolás Zavalte) le está diciendo que es muy difícil que pueda ganar la elección. Todas estas cosas en conjunto, sin olivar que el vicegobernador (Rubén Dusso) les dice a los Ministros que vayan a solucionar los problemas que tiene el hospital y también las escuelas. Todo estos planteos le esta desnudando una interna dentro del Gobierno, tiene un problema serio Gobernador, no solo con la oposición sino con los propios y sino los soluciona no tan solo su partido lo lleva puesto a Ud. sino a todos los catamarqueños”, disparó Molina.