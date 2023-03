El PRO presenta un recurso de amparo contra el canje de deuda

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, adelantó que el espacio opositor presentará un recurso de amparo contra los decretos impulsados por el ministro de Economía, Sergio Massa, que apelan a la venta de bonos de los Fondos de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS para tratar de controlar los dólares paralelos.

Según explicó la ex ministra de Seguridad en un tuit, la medida se trata de un canje de deuda que deja al país "al borde del default, pesificando y desvalorizando el precio de los bonos".

"El canje de deuda impulsado por el Ministerio de Economía, que fuerza a los organismos públicos a pesificar su tenencia de deuda en dólares, resulta objetivo y fácticamente ruinoso", cuestionó el PRO en un comunicado que acompaña el anuncio. Desde @PROArgentina y el bloque PRO en la Cámara de Diputados, presentaremos un recurso de amparo contra los DNU 163 y 164/2023, con motivo del canje de deuda (que nos deja al borde del default, pesificando y desvalorizando el precio de los bonos) https://t.co/WKIb1iOMis… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 27, 2023

Según argumentaron, el anuncio del canje hizo bajar la nota de los bonos argentinos de 'CCC-' a 'C', de acuerdo a la consultora Fitch Ratings. "Esta es una de las notas más bajas en su escala de medición de riesgo representando una caída de 5 subcategorías. Nos deja al borde del default (incumplimiento)", explicaron.

Desde el PRO sostuvieron, además, que el DNU impulsado por Massa "afecta al FGS para el pago e inversión en cuestiones ajenas al sistema previsional, dejando en estado de vulnerabilidad a las futuras y actuales jubilaciones".

"El riesgo de caer en un desfinanciamiento del FGS, a raíz de la mala inversión del mismo, se producirá en tanto no se garanticen los dividendos que se deben generar conforme a la ley", completaron.

"Decisiones de cambio estructural"

La presidenta del PRO también habló este lunes sobre el renunciamiento de Mauricio Macri a competir por una nueva presidencia. Evaluó la decisión como "muy generosa y desprendida del poder", y remarcó que "consolida una fuerza política que tiene recambio y no se basa en un nombre".

"Me enteré cuando salió por las redes, a las 10 de la mañana. Ya venía hablando con Macri, me decía que no lo subamos donde no se había subido. Siempre mi sensación era que su decisión se estaba procesando. Pero me enteré con el video, no me llamó antes", contó Bullrich en declaraciones a Radio Mitre.

Agregó: "Lo más importante que tenemos por delante es una competencia que tiene que ser limpia. El que pierde no solo acompaña, participa, no juega de afuera", dijo Bullrich, quien pidió que el próximo sea "un gobierno de integración". En ese sentido, anticipó que se necesitará una coalición fuerte para avanzar con las medidas que planea tomar, las que calificó de "estructurales" y para las que hace falta "mucha fuerza".

"Vamos a tener que tomar muchas decisiones de cambio estructural, todas van a tocar un privilegio y, en consecuencia, muchos van a intentar impedirnos gobernar. Contra intereses y privilegios, vamos a ir codo a codo, como un scrum de rugby", anticipó.

Por último, reafirmó que no hay en carpeta un acuerdo con Javier Milei, por lo menos hasta que pase la primera vuelta. "Si gano la primera vuelta, será ya en la segunda vuelta. Pero sabemos que él va por su lado y nosotros por el nuestro", dijo.