El radicalismo criticó al Gobierno por la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género

El Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado este sábado para criticar la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género que, según trascendió, se concretará en estos días. El partido presidido por Martín Lousteau expresó su preocupación por las políticas de derechos humanos de la gestión de Javier Milei.

“La UCR discrepa terminantemente con la política del Gobierno respecto a las mujeres con una visión reaccionaria. No solo a la desatención de sus problemas específicos sino a la renuncia del Estado a atender la tragedia de la violencia de género”, expresaron en un comunicado.

El comunicado se publicó luego de que se conozca la renuncia de Claudia Barcia al frente de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y ante su próxima disolución. “La decisión es una más de las medidas tomadas por este Gobierno que da cuenta de un plan deliberado para avanzar sobre los derechos de las mujeres que se traduce, no sólo en la retirada en las políticas de protección, prevención y erradicación de la violencia de género sino además en la vulneración de derechos ya adquiridos”, agregó.

El comunicado de la UCR sobre las políticas de género del Gobierno

“Todas las conquistas fruto de las luchas del movimiento de mujeres a lo largo de décadas son, además, el cumplimiento de compromisos internacionales en relación con derechos humanos fundamentales que el Estado argentino no puede desconocer. Una sociedad justa e igualitaria exige de un Estado que proteja a las mujeres y diversidades sexuales de sus históricas postergaciones”, finalizó el comunicado.

Barcia presentó su renuncia este jueves y advirtió en redes sociales que el Gobierno disolverá la dependencia que tenía a su cargo. A fines del mes de mayo, la cartera había sido transferida del Ministerio de Capital Humano al ámbito de la Secretaría de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Por el caso, desde el gremio ATE lanzaron una convocatoria para manifestarse frente al Congreso la semana próxima.

“En el día de ayer en la noche recibí una comunicación telefónica mediante la cual se me informó que la Subsecretaría ya no existirá como tal. Frente a ello, hoy más temprano presenté mi renuncia indeclinable como subsecretaria. Vuelvo a casa. Vuelvo a trabajar como fiscal especializada en violencia de género en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, detalló en una carta de difundió en redes sociales y agregó: “Han sido poco más de tres meses cumpliendo funciones como subsecretaria, con el mismo compromiso de siempre, dando toda mi experiencia y conocimiento en base a mi trayectoria de tantos años. Una vida entera dedicada a trabajar para hacer el bien en cumplimiento de la ley. En este tiempo no realicé ninguna contratación”.

Por el caso, desde ATE convocaron a todas las organizaciones sociales, feministas, sindicales y personas de la sociedad, “que quieran acompañar la lucha a participar de la asamblea abierta de trabajadores” para realizar una protesta el próximo martes 11/06 a las 15.30 en Plaza Congreso. “Durante el día de hoy nos comunicaron que, además de pretender despedir al 80% de la planta de trabajadores del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el organismo (actual subsecretaría) queda disuelto y la funcionaria a cargo, Dra. Claudia Barcia, renunció a sus funciones”, expresaron en un comunicado.

En ese sentido, resaltaron que “este hecho representa un enorme retroceso no solo para el movimiento feminista y de la diversidad, sino en la institucionalidad de género en nuestro país, dejando por primera vez desde 1992, fecha de creación del entonces Consejo Nacional de la Mujer, sin organismo responsable de la ejecución de políticas públicas que promuevan una vida libre de violencias, sin discriminación y en pos de la igualdad.