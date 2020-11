El radicalismo rechaza la posible suspensión de las Primarias

Luego de que el gobernador Raúl Jalil expresara su apoyo al pedido realizado por diferentes gobernadores para que el Congreso nacional suspenda las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por la situación epidemiológica y económica del país, diferentes representantes de la Unión Cívica Radical provincial rechazaron esa posibilidad a través de entrevistas realizadas en diferentes medios de comunicación.

Uno de los que explicó cuál es la postura del radicalismo catamarqueño sobre este punto fue precisamente el presidente del Comité Provincia de la UCR, el diputado provincial Alejandro Páez, quien manifestó que ese partido defenderá y se aferrará al sistema de Primarias. “Nosotros, si no hay una explicación fundada que justifique por el tema del virus y demás, vamos a seguir aferrándonos como partido a defender el tema de las PASO. A nosotros nos parece importantísimo este sistema para elección de candidatos porque ha servido muchísimo para democratizar las expresiones de todos los sectores que quieran exponerse ante la mirada de todos los catamarqueños”, manifestó.

Por su parte, el vicepresidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Francisco Monti, cuestionó la postura de los gobernadores y aseguró que cualquier inconveniente se resolvería con la aplicación de un sistema de boleta única. “Si se quiere solucionar la aglomeración de personas y la parte económica, teniendo en cuenta también que gran parte del costo de un proceso electoral es el volumen de boletas que hay que imprimir, me parece que hay que ir a un sistema de boleta única urgente, muy lejos de una suspensión de las PASO, que es un derecho adquirido importante de la ciudadanía y no debería ser la variable de ajuste en esta etapa”, opinó.