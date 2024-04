A días de la marcha universitaria El rector de la UBA advirtió que se mantiene las medidas de protesta: "Si no dan fondos, vamos a tener que cerrar" El titular de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, aseguró que todavía no llegó el refuerzo del presupuesto de 2023. Respecto al debate en torno al cobro de una cuota a los estudiantes extranjeros, remarcó que representan el 7%, por lo que “el aporte económico que podría hacer no sería significativo”.