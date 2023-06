El Rodeo: Denuncia que por represalia política, no le resuelven problema con su vivienda de IPV

Una vecina de El Rodeo vive una angustiante situación: nunca esperó recibir a cambio de su incansable trabajo y militancia, persecución política y abandono en una situación crítica que afecta la salud de su familia.

Diez años trabajó Emilse Barros para la gestión de Armando Seco Santamarina, actual intendente de El Rodeo del PJ, y nunca se esperó la desagradecida actitud que recibió a cambio. Hoy, lleva tres meses sin tener solución, viviendo en una casa del IPV con la cual tiene problemas con el biodigestor que se hundió y se convirtió en una fosa que contamina el terreno donde ahora vive con sus hijos pequeños.

“Hace tres meses me entregaron, de forma no oficial, la vivienda, con un biodigestor que estaba mal puesto, que a las dos semanas se llenó.” apuntó Barros en diálogo con La Unión, y a renglón siguiente, señaló que al principio hubo una aparente intención de solucionar el problema, y la empresa encargada de la vivienda se acercó. No obstante, el problema no se resolvió: lo único que realizó la empresa fue colocar, según Barros, un nylon y un poco de arena que poco hizo para evitar que el agua contaminada siguiera filtrándose, poniendo en peligro la salud de sus hijos. Sin embargo, la desagradable sorpresa que vino después fue incluso peor que el olor a “agua reposada” de la fosa en su vivienda. Un mes después, se presentaron los candidatos a intendente, entre los cuales se encontraba Gladis Vega, con quien Barros tendría un lazo familiar. Fue este vínculo lo que marcó un antes y un después en la angustiante situación de Emilse.

“Empezaron a tomar conmigo represalias políticas, de perseguir quién entra en mi casa, quien habla conmigo. Empezaron a trabajar una persecución política. Desde ese momento no tuve más respuesta ni del intendente ni de su secretaria Soledad Olas. Es más, hablé con el mismísimo Raúl Jalil el 25 de mayo que me dio un número para que me comunique al no tener solución, pero no obtuve respuesta.” sostuvo.

Y agregó, decepcionada: “Lo defendí con uñas y dientes y eso lo puede decir cualquiera, pero lamentablemente al tener este vínculo me castigan así. Me cerraron todas las puertas.”

Por el momento, lo único que consiguió Barros fue que, por consideración, conocidos de la municipalidad se acercaran con una máquina para colaborarle haciendo un pozo, puesto que ella no puede actualmente solucionar de su bolsillo de forma directa debido al precario sueldo que tiene, y que no es suficiente para pagar los 38 mil pesos que vale, aproximadamente, “calzar una fosa”. En este sentido, remarcó que se trata de una represalia política por considerarla “traidora” y “desagradecida”.

Emilse no entiende el porqué de este “castigo”. “Fui una de ustedes” señaló incluso en sus redes sociales, donde compartió su impotencia debido a que hoy, sus hijos, entre ellos un bebé de 11 meses que está aprendiendo a caminar, no pueden salir a jugar en la casa que tanto le costó conseguir. La angustia porque hoy, tampoco puede continuar y abrir su emprendimiento gastronómico, para el cual lleva planificando e invirtiendo desde hace tiempo, ya que no puede siquiera abrir las ventanas de su casa debido al olor.

“Hoy tengo que decir a la gente del Rodeo que no piensen distinto, que no hablen mal del poder, no peleen con ninguno de ellos, le cerrarán las puertas. Hoy me toca vivir esto de tan cerca. Todos saben que fui siempre armandista, pero como ya no les sirvo, me hacen esto. Se golpean el pecho por el rodeino pero lamentablemente la situación es otra” sentenció y sostuvo que irá hasta las últimas consecuencias para obtener una solución.