El Senado rechazó el DNU de Milei: Así votaron los senadores catamarqueños

En una sesión especial del Senado de la Nación que se realizó tras fuertes cruces desde la Casa Rosada a la Vicepresidenta Victoria Villarruel, se rechazó la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, emitido por el Presidente Javier Milei en diciembre. Fue tras un arduo y caliente debate en donde el mega DNU obtuvo 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. El tratamiento del decreto pasó a Diputados.

Tras perder el tratamiento de la ley ómnibus, el rechazo del Senado este jueves representa una nueva derrota legislativa para el oficialismo. Por primera vez en la historia un DNU tiene su traspié en medición de fuerzas a través del voto parlamentario. No obstante, las reformas del decreto de Milei continuarán vigentes a la espera del tratamiento en Diputados. Si el Gobierno lograra la mayoría en la Cámara Baja, el DNU sería constitucional.

En tanto, Unión por la Patria hizo pesar su posición en el Senado al sumar a los 33 senadores, entre ellos, a los catamarqueños Lucía Corpacci y Guillermo Andrada, ocho acompañamientos con los justicialistas Edgardo Kueider y Carlos “Camau” Espínola y aprovechando el rechazo de a rionegrina Mónica Silva; los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; la neuquina Lucila Crexell; y la chubutense Edith Terenzi (la única patagónica de la UCR)

En este marco, en el recinto, el senador Flavio Fama, de Unión Cívica Radical, votó a favor, acompañando a los libertarios. Dentro del bloque de la UCR, otros 10 senadores coincidieron en la misma postura, dos lo rechazaron, y hubo una abstención.

mientras que los senadores Guillermo Andrada y Lucía Corpacci, ambos de Unión por la Patria, votaron en contra.

A pesar de no estar de acuerdo con la totalidad de los puntos

El senador nacional, Flavio Fama votó a favor de la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 en coincidencia con otros 10 senadores del bloque de la UCR.

En medios nacionales, el legislador catamarqueño explicó: "Dí un voto de confianza desde la oposición al nuevo Gobierno. Esto no significa que firmé un cheque en blanco, de hecho no estoy de acuerdo con varios puntos del DNU, pero considero que hay que desregularizar varias aristas de la economía. Está a la vista que el modelo kirchnerista no funcionó".

Además, Fama mencionó que estamos atravesando una crisis económica muy complicada, y que por respeto a la institucionalidad y a todos los argentinos "lo que menos necesita el país es un oposición que no deje gobernar y que ponga palos en la rueda, solo para plantarse como oposición".