El Senador Martínez arremetió contra Cáceres por sus dichos: "Se olvida que es juez y no militante político"

Entre idas y venidas, el caso del homicidio del exministro Juan Carlos Rojas sigue sumando polémica. Esta vez, en el sector de la política catamarqueña se generó tensión y duras críticas alrededor de la figura del fiscal Laureano Palacios a quien la oposición solicitó el Jury. Además, se sumó la polémica sobre su designación y quién es el responsable de haberlo elevado al cargo.

Al respecto, el ministro de la Corte José Cáceres había apuntado al Ejecutivo y al Senado por las designaciones en el Poder Judicial de integrantes que no faltos de idoneidad. El juez había apuntado que “quieren responsabilizar a la Corte cuando la decisión de designar y evaluar recae sobre ellos” agregando que "evidentemente que hay una campaña para hacer culpable a la Justicia de las designaciones y no responsabilizar a los verdaderos culpables que son el Ejecutivo y la Cámara de Senadores".

Este jueves, el senador y presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta José Luis Martínez, agregó “leña” a la polémica, y respondió a las declaraciones de Cáceres acusándolo de tener “Síndrome del sillón del poder perdido” a quien además comparó con Bonadio.

"Es irónico que él, que no cumple con los requisitos constitucionales para su cargo por la edad, quien asumió como juez en el año 1991, que luego renuncia y vuelve a su cargo ya jubilado para continuar la función judicial, abalado en una sesión del Senado de aquella época realizada entre gallos y media noches y con un informe en contra por parte del Colegio de Abogados, se atreva a levantar el dedo de la manera en que lo hizo en contra la Cámara alta y el Poder Ejecutivo”, manifestó Martínez.

“Estamos hablando del mismo juez que podríamos comparar con los casos de los tristemente célebres Ercolini y Bonadío, pero que en vez de ir a Lago Escondido iba a Ipizca a resolver en reuniones con el poder de turno sus arreglos para amigos del poder y en contra de los opositores”. El mismo doctor Cáceres que desde el año 91 en adelante se dedicó a acomodar a todos sus amigos en la Justicia hasta que se creó el Concejo de la Magistratura, en el año 2001. El mismo Cáceres cuestionó la derogación de la ley provincial 5012 del año 2000, que creó dicho Consejo. Él, con los Castillo, desde ese 91 hasta que se crea el Concejo, ha hecho y desecho, sobre todo desecho, la Justicia de Catamarca hasta que tuvieron todo armado. De ahí Crearon el concejo de la Magistratura. Parece que vivió en otro mundo durante tantos años de injusticia del FCyS”, continuó el senador por Valle viejo.

“Además, debemos agregar que hay varios fiscales de la Justicia que han entrado sin concurso y el no emitió opinión alguna. Tampoco el juez Cáceres se quejó de algún juez cortesano que entró sin experiencia e idoneidad. No se trata de “has lo que yo digo y no lo que yo hago”, disparó.

En este sentido, el senador del Frente de Todos trató de zanjar la cuestión de la responsabilidad de la Cámara alta sobre el nombramiento del fiscal que se encuentra actualmente bajo la lupa, y apuntó: “En senado desde el año 2011 se han rechazado pliegos enviados por el Poder Ejecutivo y no tuvo nunca que ver con una cuestión partidaria. Nosotros creemos en la división de poderes y en la Justicia de Catamarca a pesar de algunos actores como en este caso, así como creemos que esta sociedad merece una Justicia que no tenga que ver con los colores partidarios o las cuestiones ideológicas, que sea para todos por igual. Hay nuevos integrantes e incluso viejos integrantes que se aggiornan a los tiempos que vivimos. Somos respetuosos del lugar desde donde opina pero si se hace una crítica tiene que ser para todos. Yo quisiera saber cuántos pliegos rechazó el Senado oficialista de su partido político, muchas veces se olvida que es un juez y no un militante político”