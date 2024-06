El SOEM aceptó el ofrecimiento de la Municipalidad, pero mantiene el paro

A casi cuatro semanas del paro iniciado por el gremio de los municipales capitalino y con un acampe instalado frente al Palacio Municipal, la nueva semana del conflicto entre el SOEM y la Municipalidad de la Capital se abre con novedades. Así lo dio a conocer el Ejecutivo, al comunicar una nueva propuesta salarial.

La nueva cifra, comunicada al gremio que dirige Luis Álamo, supera el 8,8 % de la última oferta y se empareja con lo dado a los docentes municipales. Según explicaron, lo propuesto es un aumento del 25% en dos cuotas y un bono de $60 mil.

No obstante esto, los municipales, que también respondieron a la oferta con una nota, anunciaron que van a mantener el paro y el acampe, hasta tanto se cumplan con una serie de pedidos.

De esta manera, el gremio solicita que no se descuenten los días de paro y que se reincorporen a todos los trabajadores que participaron en las medidas de fuerza. Además, piden por la devolución de los haberes descontados a los beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja.

Así lo confirmó Luis Álamo, marcando que lo hecho por el Ejecutivo municipal “ha sido de una gran inmadurez”. El gremialista luego acusó de desprolija las formas de comunicar los incrementos, por haber se mantenido la modalidad de presentar la oferta mediante una nota. Por eso es que los municipales durante la asamblea marcaron muchas dudas, que a juicio del secretario general del SOEM, se podrían haber respondido si se hubiera convocado al diálogo.

“Acá todo es por nota, no se quieren sentar con nosotros. Por eso los trabajadores tienen muchas preguntas y una de las principales es si nos van a descontar los días de paro. Hay compañeros a quienes se les descontó y otros que fueron despedidos”, sostuvo Álamo.

“Creo que el intendente debería pedirnos perdón a todos los municipales por todo lo que nos está pasando”, dijo en el contacto que tuvo con la prensa tras la asamblea. Y agregó: ”Nosotros no somos del agrado del Ejecutivo municipal. No quisimos ser cómplices y hoy nos toca dar pelea. El problema acá es que no nos dejamos comprar”.