El SOEM llevará a la justicia el conflicto por los precarizados de Higiene Urbana de la Capital

El secretario del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SOEM), Walter Arévalo, anunció hoy que el gremio llevará a la justicia el conflicto por el despido de los 36 trabajadores precarizados de Higiene Urabana de la Capital, luego de que el Ejecutivo municipal rechazara tratar el pedido de reincorporación de los becados en la conciliación obligatoria prevista para el próximo miércoles, en las oficinas de la Dirección de Inspección Laboral (DIL).

"Hay reclamos administrativos de gente despedida, y nosotros los vamos a exigir en la DIL porque hicimos pronto despacho que hasta el día de la fecha no contestaron. Después vamos a judicializar el caso de los 36 precarizados, y vamos a ver que respuesta tiene la justicia en esto", indicó el gremialista esta mañana durante una conferencia de prensa que se realizó en la sede del SOEM.

"Esto es otro desastre administrativo del señor Aguirre (secretario de Gobierno de la Capital), que antes de comenzar la conciliación obligatoria ya está pactando lo que se va a tratar", disparó.

En esta línea, sostuvo que "siempre tuvimos a disposición de las negociaciones pero no podemos aceptar imposiciones como la que acaba de firmar (Aguirre) diciendo que solo se va a tratar el pedido de incremento salarial".

Arévalo apuntó contra el Municipio de Gustavo Saadi y aseguró que "dieron bolsones, plata, y jugaron con la necesidad de los trabajadores para que no se adhieran al paro y destruir el sindicato. Pero les salió mal. Dijeron a los trabajadores que había un aumento de $8 mil, pero que Walter Arévalo no quería firmarlo. Eso es mentira", señaló.

"Quisieron orquestar un divisionismo entre los trabajadores. No me siento abatido, me siento fortalecido", agregó.

En otro tramo de la conferencia, el secretario del SOEM confirmó que este jueves realizó una denuncia contra el fiscal Horacio Brizuela, "que fue utilizado para llevar adelante una violación a mis derechos constitucionales", y adelantó que en el transcurso de la semana va a realizar una presentación contra la empleada del secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Social de la Capital, Alberto Natella por falso testimonio. "Me acusó de que yo toqué el timbre de la casa (de Natella) y eso es imposible", afirmó.

Luego, el sindicalista contó que su padre sufrió un paro cardíaco el día sábado, cuando se encontraba detenido. Aunque aclaró que "no fue motivo por mi detención", si lamentó no haber podido "asistir a mi padre y a mi madre por un fiscal irresponsable y una persecución del intendente de la Capital".

El sindicalista aclaró que el gremio decidió llamar a conciliación obligatoria "para destrabar conflictos" que surgieron luego de "reuniones informales que sirvieron para que los funcionarios hagan denuncias que terminan con cinco días de prisión".

"Vamos a seguir dentro del marco legal y trabajar para fortalecer lo que pase después de la reunión", indicó.