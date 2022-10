El SOEM marcha para apurar el proyecto de un premio a trabajadores con 40 años de servicio

Los municipales capitalinos vuelven a movilizarse en este jueves desde su sede gremial para apurar el tratamiento de dos proyectos que se van a debatir hoy en el Concejo Deliberante. La manifestación está prevista desde las 10.00 con concentración de los afiliados del SOEM para partir desde allí al Palacio legislativo para hacer sentir su reclamo por los proyectos que vendrían a beneficiar directamente a los trabajadores municipales.

La movilización apunta a dos proyectos, siendo el primero el que trata el otorgamiento de un premio a los trabajadores que cumplieron 40 años de servicio a la comuna. El otro solicita el pago de horas extras para las categorías 10 y 11.

Mientras ya se está convocando por redes sociales del gremio a los afiliados para la marcha de este jueves, la semana pasada, el secretario general del SOEM, Luis Álamo, indicaba que la entidad en realidad sostiene cinco proyectos con beneficios para los municipales y que desde hace tres meses estos no son tratados porque “los concejales no se presentan, porque hoy no pueden”, sostuvo en declaraciones radiales.