El SOEM presionó y logró el pago del premio a trabajadores con 40 años de servicio

La manifestación de los trabajadores municipales de la Capital, encabezada por el Secretario general del SOEM, Luis Álamo partió desde la sede gremial hasta el Concejo Deliberante (CD) para reclamar el tratamiento del proyecto que establece el pago de un premio para aquellos que tengan 40 años de servicio en la Comuna.

Mientras, los ediles daban tratamiento de la iniciativa, el sindicato presionaba con una ruidosa protesta en el ingreso al CD exigiendo la aprobación del proyecto y bajo un fuerte operativo de seguridad.

Pasado el medio dia, finalmente los concejales aprobaron el proyecto para el pago por única vez del premio a los trabajadores y el agremiados al SOEM

Por su parte, el ex secretario de SOEM, Walter Arévalo celebró en las redes sociales y destacó el trabajo que viene realizando la nueva gestión sindical. “Gracias a la Comisión del SOEM. Con Luis Álamo a la cabeza y un trabajo impecable de las Compañeras Eugenia Varela e Ivon Ceballos. Se logró el tan anhelado premio a los 40 años de servicio. Hoy está foto representa lo que significa un Sindicato, la unidad para luchar por el otro , el decir no a la Indiferencia y egoísmo, la que dice aquí estoy por mi compañero, la que dice orgullosamente pertenezco a la Clase Trabajadora a pesar de las diferencias que se pueda tener. Recuerden siempre compañeros que estas ideas salen de trabajadores que tienen empatía con sus pares. No salen de los políticos. Felicitaciones a toda la comisión del SOEM. Vamos por más”, publicó el ex referente gremial.