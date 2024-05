El SOEM volvió a marchar y advirtió que endurecerá las medidas de no llegar a un acuerdo

El paro del SOEM está a punto de cumplió dos semanas y no hay atisbo de solución. Luego que el gremio que conduce Luis Álamo rechazara oficialmente la propuesta de incremento de la comuna capitalina, este martes volvió a movilizarse por las calles céntricas en reclamo de un incremento salarial del 50%.

En los últimos días, el municipio prometió elevar el piso salarial de los municipales a 424.800 pesos, equiparando así el sueldo con los estatales provinciales. Sin embargo, la oferta fue rechazada por el gremio, al sostener que la propuesta ofrecida por la comuna se traduce a un incremento del 3.6%.

En ese contexto, el gremio que lidera Luís Álamo realizó su cuarta movilización. Aseguran que la masiva marcha intenta apurar la convocatoria al diálogo, que, hasta el momento, no se concreta. Así lo indicó el secretario general de los municipales, a La Unión, quien sentenció: “Estamos como el día uno”. De esta manera graficó el estado de situación de la protesta, que está a punto de cumplir quince días.

Al evaluar la falta de diálogo y el porqué de la no convocatoria, sentenció: “No nos llaman porque no somos simpatizantes de Gustavo Saadi. Ellos piensan que todos somos sus simpatizantes y que esa es la política. Lo que hay acá es el derecho de los trabajadores que le estamos diciendo que no podemos llegar a fin de mes”.

Al analizar lo propuesto por la comuna, Álamo se preguntó: “¿Qué va a pasar cuando desaparezcan los bonos?”.

Agregó luego en relación al aumento para los becados, que informó el Ejecutivo municipal este martes, que “el 3.6% anunciado está demostrado que no es para todos. La prueba está que hoy el intendente hizo un anuncio para los becados y no lo hizo porque es buenito, sino para debilitar el movimiento. Por eso la gente está con bronca”.

Por último, desde el gremio advirtieron que, si no se llega a un acuerdo, endurecerán las medidas de fuerza.