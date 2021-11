El spot de campaña de una concejal de Juntos por el Cambio: recreó El Juego del Calamar y llamó a eliminar a los opositores

Una concejal salteña que respalda al exdiputado Alfredo Olmedo e integra Juntos por el Cambio protagonizó un polémico spot de campaña en el que parodia la serie “El Juego del Calamar” y pide eliminar a los políticos que incumplen sus promesas de campaña.

Al ritmo de la canción original en versión cumbia y vestida como la muñeca asesina que popularizó la serie de Netflix, la edil Griselda Galleguillos, de la localidad de Rosario de Lerma, baila y canta mientras lanza consignas de campaña con vistas a las elecciones de este domingo. La mujer lleva una gorra amarilla con el nombre de “Olmedo” y es custodiada por un guardia similar al que aparece en la popular serie surcoreana.

En el video viralizado en las redes sociales la concejal canta en apoyo del candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio Carlos Zapato y a favor de su propia reelección en su distrito. “Votaremos, gana el amarillo”, afirma.

“Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos; si no te querés ir del país por no tener laburo, eliminalos; si no querés que te sigan robando, eliminalos”, entona la edil mientras baila, siempre vigilada de cerca por una persona caracterizada como uno de los “guardias” de la serie encargados de eliminar a los jugadores a medida que pierden durante cada uno de los juegos que integran la trama de la serie.

Al dar a conocer el polémico spot, la concejal de Rosario de Lerma, a 35 kilómetros de la capital salteña, intentó aclarar: “Humor solo para entendidos”.

Para hacer el video recurrió a la ayuda de su hermano, Guillermo Galleguillos, también concejal del mismo distrito, que personificó al “guardia” de “El Juego del Calamar”. En la serie de Netflix quienes no se detienen cuando se para la música son asesinados.

Griselda Galleguillos es la actual presidenta del Concejo Deliberante de Rosario de Lerma. En su provincia es conocida por su posición contra el aborto y por sus polémicas iniciativas que intenta viralizar en las redes sociales. Es una fiel seguidora del exdiputado nacional Alfredo Olmedo, líder del partido Salta Somos Todos.

En agosto pasado, protagonizó otro spot en el que bailaba en una terraza. “Algunos dirán, qué le pasa a esta muchacha. Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha”, se la escuchaba cantar.