Elisa Carrió lanzó una fuerte crítica a Mauricio Macri: "Quiere un ajuste brutal contra la clase media" porque "nació rico"

La interna de Juntos por el Cambio a horas del cierre de alianzas para las elecciones 2023 está que arde, y este martes Elisa Carrió volvió a criticar al expresidente Mauricio Macri al que acusó de querer llevar adelante "un ajuste brutal".

Días atrás, la dirigente de la Coalición Cívica advirtió que el exmandatario tiene "un lado oscuro", y esta vez, en diálogo con LT10, sostuvo que Macri "quizás perdió la identidad".

"Dos tercios de toda la dirigencia de Juntos por el Cambio, toda la Coalición Cívica, la mayor parte del radicalismo y casi la mitad del PRO seguimos manteniendo la identidad. Quizá la haya perdido Mauricio", sostuvo la ex diputada.

"A Mauricio (Macri) yo me lo tuve que tragar" porque "el país me pedía que una a la Nación y la uní", recordó Carrió sobre la conformación de Juntos por el Cambio, y señaló: "Me costó porque el padre era de la patria contratista. Me costó sangre, sudor y lágrimas".

Respecto a aquel momento Carrió dijo que tuvieron "un trato excelente porque conmigo se puede tratar, diciendo toda la verdad, tipo sincericidio", pero dejó en claro que ahora es distinto. "Quiere un ajuste tan brutal al que yo no estoy dispuesta porque va a caer sobre la clase media", avisó.

La dirigente de la CC afirmó que "el que no vivió y no fue de clase media, no sabe lo que es la clase media", por lo que consideró: "Y él (por Macri) nació rico".

Sobre el final, Carrió señaló que "aunque muchos sean pobres hoy, creo que el 80% cree ser de clase media" y concluyó: "Yo creo en un orden pero no en represión".