Elisa Carrió: Macri siempre jugó con Milei

Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica y fundadora de Juntos por el Cambio, se pronunció en duros términos contra Mauricio Macri por el inminente anuncio de la ex candidata presidencial Patricia Bullrich, que formalizará su respaldo a Javier Milei en el balotaje de noviembre.

“Lilita” cree que el ex Presidente es el cerebro de la jugada política. “Él siempre estuvo con Milei, le ganó su lado oscuro”, lanzó.

“Nosotros no vamos a someternos a ninguna extorsión aunque provenga de un pueblo, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico, todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad”, aseguró Carrió en diálogo con el periodista Luis Novaresio en LN+.

“El kirchnerismo ya ganó al equivocarse la estrategia Macri, de pelearse con Santilli y no ponerlo de candidato a gobernador”, agregó.