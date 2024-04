Elisa Carrió volvió a cargar contra la gestión de Milei y advirtió por la "desaparición" de la clase media

Tras pasar varios meses alejada de la exposición pública, Elisa Carrió reapareció decidida a convertirse en una de las más fuertes opositoras a Javier Milei. La líder de la Coalición Cívica criticó este martes la política económica del gobierno libertario y advirtió por la “desaparición” de la clase media argentina.

En diálogo con radio Mitre, la dirigente de Juntos por el Cambio planteó que Milei lleva adelante “el mayor ataque a la clase media de la historia” a través del ajuste, y advirtió sobre sus posibles consecuencias en el corto plazo: “La gente va a dejar de pagar impuestos, va a empezar a vender y a contratar en negro”.

“No hay programa de estabilización, y hay un 'pymecidio'”. En todos los niveles vamos a un ajuste en el Estado, a la desaparición de algunos roles del Estado”, disparó Carrió, quien se hizo eco de las polémicas declaraciones del referente libertario Bertie Benegas Lynch sobre la obligatoriedad de la educación y a los dichos del ministro Luis “Toto” Caputo sobre las prepagas.

“Ellos creen que el Estado no puede hacer obligatoria la escuela primaria, que el Estado no tiene por qué garantizar la escuela, que uno puede trabajar desde chico, es más, uno se puede ir de la casa desde chico. Milei es un enemigo del Estado, no quiere que se preste salud. Tomemos el caso del dengue. El ministro de Salud no hizo nada, porque no llamó a los otros, no previno”.

Respecto de las críticas de Caputo a las prepagas por los aumentos, Carrió dijo: “¿Por qué no discuten también con los laboratorios? Las prepagas se cartelizaron y nosotros lo denunciamos. Pero a su velo los laboratorios se fueron a las nubes. La verdad es que los medicamentos son imposibles. Yo pienso que estamos frente al mayor ataque a las clases medias, que es la identidad argentina”.

“Yo en la historia no vi este ataque y además vi otros programas de ajustes así, que terminaron en recesiones brutales sin poder salir de esa recesión, como fue el de Machinea durante Fernando de la Rúa. Es decir, los ajustes, estos enormes ajustes y un alto nivel de impuestos no llevan a la salida de la Argentina si no hay un programa de crecimiento con las pymes”, advirtió “Lilita”.

