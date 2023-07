Emilio Germán lanzó su candidatura a intendente de Valle Viejo junto a Fama y Ávila

El precandidato a intendente por Valle Viejo por la Lista Gana Catamarca Emilio German, realizó anoche, en un local céntrico de San Isidro, su presentación y lanzamiento de campaña señalando que el gobierno municipal tiene una deuda enorme con los chacareros “este gobierno de Zenteno ha construido un relato de que todo está bien, pero se derrumba apenas se recorre un poquito las calles del departamento”

“Cae un poco de agua y vemos autos empantanados, calles hundidas e intransitables vecinos que dejaron de tener los servicios por los cuales el municipio cobra, vemos una gestión que ha tocado fondo, que no atiende, la gente ya ni se toma el trabajo de ir a reclamar porque sabe que no solucionan nada”, señaló en todo crítico.

Germán estuvo acompañado por el precandidato a gobernador Flavio Fama y Daniel “Grillo” Ávila, como vicegobernador. Del encuentro también asistieron otros históricos como el ex intendente Gustavo “Gallo” Jalile, a quienes los candidatos reconocieron su decisión de correrse de lista para permitir la participación de nuevos candidatos.

De esta manera, Germán mostró su armado con vistas a las elecciones PASO del próximo 13 de agosto exhibiendo una fuerte presencia de dirigentes. “Estamos convencidos que el pueblo de valle viejo quiere un verdadero cambio a nivel de todas las estructuras bajo una dirigencia que equilibre experiencia y juventud”, aseguró.

En este sentido, apuntó: “Tenemos muchas propuestas, pero lo más importante es que venimos a trabajar y creo que este será el sello distintivo si llegamos al gobierno, vamos a trabajar con los empleados, pero también con los vecinos, los emprendedores y con los jóvenes, venimos a trabajar con todos y juntos vamos a construir el valle viejo que nos merecemos, porque no solo va a ganar Germán, vamos a ganar todos. Hay que revisar muchas cosas que se han venido haciendo, entre ellas están los propios empleados municipales que son el núcleo del funcionamiento del municipio, quienes en definitiva tienen el contacto directo con la gente."

Y agregó: “El otro día me reuní con un grupo de delegados gremiales de Valle Viejo para escuchar sus inquietudes y me contaban de cómo, vuelta a vuelta, el municipio los engaña con supuestos arreglos, reacomodamientos en los sueldos, pero a la hora de la verdad cobran menos o lo mismo mientras se viene achatando la brecha entre los que recién ingresan y los de mayor antigüedad y eso no es justo”

Por otro lado, cuestionó que “hay una brecha salarial enorme que separa a los funcionarios y a la propia intendenta Zenteno de los empleados municipales, mientras unos son nuevos ricos, el resto está en la indigencia. Eso genera bronca, desinterés y baja productividad y en definitiva la perjudicada es la gente de Valle Viejo que ve como las cosas no se hacen."

Ante lo cual, el precandidato explicó que “en los próximos días vamos a estar trabajando con los gremios en una propuesta, para que cuando lleguemos al gobierno, junto al ejecutivo provincial que seguro estará Fama, para que paulatinamente, pero en el transcurso de un plazo mínimo pero coherente llevemos a los empleados municipales de valle viejo al mismo nivel que los de capital o provincia.”

También se refirió a la falta de gestión para impulsar la producción y la inversión local, “algo que necesitamos tanto los chacareros es trabajo genuino, que viene de la mano de la industria, pero al no haber cloacas ni gas natural es muy difícil”, señaló

Germán fue acompañado por los precandidatos locales a senador Hugo de la Quintana, Analia Ahumada, candidata suplente al senado, además de Luis “Luchin” Vargas como primer concejal, Ana Garzón, segunda concejal y Ariel Reales como tercer concejal. Estuvieron también los concejales suplentes, Gustavo Acosta y Karina Ponce.