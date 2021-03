Una empleada Municipal se encadenó, hace instantes, denunció que sufre violencia de género y maltrato laboral por parte del intendente de Recreo Luis Polti.

La decisión de encadenarse en su área de trabajo es producto según dijo del constante maltrato que recibe por parte de dos encargados de área.

La mujer comentó que realizó la denuncia contra los responsables de Recursos Humanos y del Intendente Polti pero no fue escuchada. Reclamó que se presentó a su lugar donde presta servicio, pero no la dejan firmar, ya que no panilla de asistencia fue retirada.

Pide que se haga justicia y cese la violencia y persecución laboral.