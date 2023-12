Empleados públicos solicitan a Jalil participar de las paritarias salariales

El Frente de Trabajadores Estatales Unidos de Catamarca reiteró su pedido al Gobernador de la Provincia Raúl Jalil, para participar de las próximas reuniones paritarias en las que se discutirán las recomposiciones salariales de los empleados públicos, y de las cuales nunca fueron partícipes. “No sabemos porque no nos convocan. Pero aún más de 3500 empleados y empleadas de todos los organismos, sectores, funciones y categorías del Poder Ejecutivo Provincial, seguimos esperando un llamado al diálogo con el Sr. Gobernador de la Provincia”, sostuvieron referentes del mencionado Frente.

Sumado a ello, los empleados públicos sostienen que “desde hace meses pedimos e insistimos en dialogar directamente con el Sr. Gobernador porque su equipo de ministras y ministros no tienen tiempo o intención para resolver los problemas que hemos planteado. Tales planteos fueron plasmados en el Petitorio presentado en Mesa General de Entradas el viernes 17/11/2023 (Expediente Electrónico EX-2023-2735257- -CAT-DDRO#SEG) y en tantas otras notas, recursos administrativos, pedidos de audiencias, entrevistas a medios, marchas y actos.”

En efecto, en las diferentes reuniones realizadas con los gremios durante este año para discutir las recomposiciones salariales de los empleados públicos, el Gobierno Provincial ignoró al Frente de Trabajadores Estatales, reuniéndose solamente con los gremios UPCN, ATSA, ATE y VIAL con quienes los empleados nucleados en el mencionado Frente no se sienten representados. “Los dirigentes de esos gremios no estuvieron a la altura de las circunstancias al no saber o no querer defender los intereses de sus propios afiliados quienes son los que con su aporte mensual mantienen a dichas organizaciones. Pero lo más grave es que durante todo este 2023 convalidaron acuerdos salariales que sólo redujeron el poder adquisitivo de los salarios de todos los trabajadores”, afirmaron desde el Frente de Trabajadores Estatales Unidos.

En virtud de todo lo expuesto, los gremios estatales hacen un nuevo llamado al Sr. Gobernador Raúl Jalil para dialogar (como él mismo manifiesta permanentemente que es su estilo y de lo cual se jactó en el programa “A Dos Voces” del canal TN el pasado miércoles 29/11/2023) y para dar solución a los siguientes puntos:

1) Reconocimiento y Recomposición (NO Aumento) del 26,2% adeudado desde Marzo 2022 y que sigue acumulando deuda a la fecha.

2) Recomposición (NO Aumento) salarial del 52% sobre nuestro haber bruto con el fin de recuperar nuestro poder adquisitivo hasta partir del mes de Octubre 2023.

3) Incorporación de los Bonos que se pagan actualmente como “no remunerativos y no bonificables por única vez”, de manera definitiva como sumas fijas formando parte del haber bruto mensual.

4) Establecimiento de “Cláusula Gatillo” a partir del mes de Noviembre 2023 para los restantes meses del presente año y mínimamente los primeros del año 2024,

5) Fijar que el Adicional Nivelador Remuneración Mínima se equipare mensualmente de manera automática con el monto de la Canasta Básica Total.

Es importante destacar que el Frente de Trabajadores Estatales Unidos se encuentra integrado por diversos gremios y trabajadores de diferentes reparticiones del Estado Provincial, como ser APOC (Asociación de Personal de Organismos de Control) y los autoconvocados de Desarrollo Social, Deportes, Comercio e Industria, Inclusión Digital y Sistemas Productivos, Vivienda, I.P.V., Secretaría de Trabajo, Educación, Ambiente y Energía, Obras Públicas, Tesorería, Contaduría, Hacienda, A.R.CA., CA.PRE.S.CA., A.G.A.P., O.S.E.P., Ministerio de Salud, Área Programática Nº 1, Hospitales San Juan Bautista, de Niños Eva Perón y Maternidad 25 de Mayo, Viales, Legislativos y Judiciales, entre otros, además de numerosos jubilados provinciales.