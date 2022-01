Empresarios del interior advierten de la situación crítica del turístico

Uno de los referentes empresariales del interior provincial vinculado a la actividad turística, David Avalos se mostró preocupado por la temporada de verano y dijo que en el caso puntual de Santa María la situación es crítica tras la caída de reservas hosteleras.

Además cargó contra la gestión del intendente Pablo Sánchez por la nueva modalidad del festival La Reina del Yokavil y las noches del playón cultural. Aseguran que las reuniones con el gabinete municipal son estériles.

“Cuando salieron las nuevas medidas de restricción horaria nos preocupo bastante porque esto crea incertidumbre en el turista y hace que las reservas se caigan. En estos dos fines de semana de las fiestas estamos manejando un 30% de ocupación en los hoteles cuando años anteriores teníamos un 70%. El sector gastronómico se ve beneficiado porque vienen los familiares de paseo y los estudiantes que están en otras provincias, el sector público que está de vacaciones y eso hace que la gente salga un poco más a los bares pero no es el turismo que esperamos”, expresó Avalos.

Respecto del festival del Yokavil, el empresario comentó que en reunión con el intendente ya se les había anunciado la intención de dividir el festival en tres sábados. “Después nos invitaron al lanzamiento de temporada y nos pareció malo que se divida el festival de los santamarianos porque esto imposibilita que venga el turista porque nadie va a venir por una noche de Yokavil, sino que siempre lo hacían por dos noches e incluso con media pensión. Ahora no es así, para reserva aún no llamó nadie, además es escasa la publicidad de nuestro festival, nadie sabe que se hace en tres semanas, solo se anunció el día del lanzamiento y es como que no quieren que la gente venga a Santa María. La intención de dividir el festival es para evitar aglomeración pero menos turista en Santa María significa menos trabajo”, agregó.

Destacó que las acciones se deberían tomar en conjunto pero manifestó que es evidente que a este gobierno no le gusta tomar decisiones en conjunto.

“Venimos cada año peor, somos trabajadores como cualquiera, queremos trabajar tranquilos y estás medidas nos coartan la libertad de trabajo”, dijo.

Por otro lado, el empresario gastronómico se refirió acerca del playon cultural y la competencia desleal que realiza el estado en la temporada. “Un año le metieron 40 noches continuas y no fue nadie a los restaurantes ni a las peñas mientras el playon se llenaba. Es una competencia desleal que hace el estado y que pone todo su aparato funcional para destruir al sector privado. Un sector se funde y los otros ganan eso no es un éxito. A eso le sumamos que la mayoría de los vendedores del playon no se dedican a eso durante el año, solo lo hacen en el mes de enero. En cambio nosotros pagamos impuestos, empleados, etc”, puntualizó.