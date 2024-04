En Diputados se tratará la Ley Ómnibus, reforma fiscal y el presupuesto universitario

Cuando la Cámara de Diputados inicie este lunes a las 11:00 el tratamiento en el recinto de la renovada Ley Bases, el Congreso levantará el telón de una semana con agenda a tope y llena de definiciones centrales en el horizonte del Gobierno y la ciudadanía en su conjunto.

En paralelo al tratamiento del conjunto de medidas económicas que Javier Milei cree medular para el futuro de su gestión -y que en esta ocasión llegará al recinto en una versión mucho más acotada que la que fracasó en enero-, también se discutirá la Ley de Acuerdo Fiscal, que acaparó extensas negociaciones entre los distintos espacios e incluye la reversión del Impuesto a las Ganancias.

El primer intento del oficialismo con la Ley Ómnibus expuso las limitaciones de una fuerza incipiente, con escasa experiencia legislativa a la hora de negociar con la oposición. Por este motivo, más allá de los cambios concretos en el texto del proyecto, hubo varios canales de diálogo que se abrieron durante todo el proceso. De allí que el Ejecutivo confíe en que así como se logró dictamen el jueves en comisión, ahora se apruebe la ley.

“El escenario más probable es que terminemos aprobando en Diputados tanto la Ley Bases como la reforma fiscal”, confió José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en declaraciones a radio Mitre. Y profundizó: “Utilizamos una estrategia diferente esta vez. Como en enero la votación se cayó cuando entramos en la discusión en particular, ahora arrancamos desde donde se cayó y analizamos artículo por artículo para subsanar ese problema”.

En menos de 24 horas, el oficialismo convocó a plenario de comisiones y logró el dictamen en Diputados para las 156 páginas y los 232 artículos de la Ley Bases. Privatizaciones, reforma laboral y facultades delegadas son los ítems más trascendentes que se tratarán en el recinto.

Amén de las diferencias de último momento, La Libertad Avanza lograría los votos para que la ley tenga media sanción. Incluso aspiran a que sea aprobada en general en el transcurso del mismo día.

El “poroteo” le hace un guiño al oficialismo y después se abrirá otra discusión sobre algunos de los aspectos de la iniciativa. Ganancias, Régimen Impositivo para Grandes Inversiones y Ley del tabaco todavía hacen ruido dentro de los propios bloques “dialoguistas”.

DNU: Unión por la Patria pidió una sesión especial para derogarlo

Con un documento firmado por la totalidad del bloque de diputados, Unión por la Patria convocó para el martes a una sesión especial para tratar el DNU 70/2023, que entró en vigencia en diciembre y rige para las legislaciones sobre alquileres, prepagas, tarjeta de crédito y abastecimiento de góndolas, entre otros temas de agenda diaria de la ciudadanía.

A pesar de que el decreto ya fue rechazado por el Senado, necesita de la votación en la Cámara Baja para su derogación definitiva.

La maniobra de la oposición puede ser leída como un intento de exponer al presidente de Diputados, que en la noche del viernes rechazó la solicitud y notificó que el pedido de sesión será reprogramado para no interrumpir el debate de la Ley Bases. También como un mecanismo de presión al bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), necesario para que UxP evite toparse nuevamente con la falta de quórum y la consecuente caída de la sesión.

“Menem quiere impedir que se trate el DNU 70/2023. No tiene atribuciones para no convocar a una sesión especial solicitada en los términos de los artículos 35 y 36 del Reglamento. No respetar el reglamento es incumplir deberes de funcionario público”, cuestionó Germán Martínez, jefe de la bancada de UxP. “Se va esperar el trámite previsto respetando el actuar de la Comisión Bicameral”, señalaron, a su vez, desde el radicalismo.

El presupuesto de universidades también está en la agenda

El martes pasado, el presupuesto de las universidades nacionales fue escenario de una movilización imponente que trajo aparejada una sesión especial en la Cámara de Diputados, finalmente trunca por falta de quórum.

Luego, Hacemos Coalición Federal y la UCR pidieron que los proyectos vinculados al financiamiento de la educación pública se traten en comisión el próximo jueves. Y la sorpresa fue la firma de dos diputados que no dieron quórum: Miguel Pichetto y Rodrigo de Loredo.

En el Senado, el radicalismo consiguió este jueves las firmas para una sesión especial para tratar el tema. En un desafío a Milei, Martín Lousteau presentó el pedido acompañado por ocho legisladores de diferentes bloques para avanzar el próximo martes sobre proyectos que tienen estado parlamentario y no se tratan en comisión.