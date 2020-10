En lo que va de este año, la Provincia aportó más de $ 2.450 millones a los municipios

En los poco más de diez meses que van del año, el Gobierno provincial asistió a los municipios con un monto total de $2.455.133.050, que fueron destinados a las áreas de Salud, Producción, Infraestructura Pública Municipal, Turismo, Educación, entre otras. A su vez, el Ejecutivo aportó más de 71 millones de pesos para cubrir las brechas financieras y permitió a cada jurisdicción elevar los salarios al Mínimo, Vital y Móvil.

En cuanto a materia sanitaria y de seguridad, desde la Provincia se pudo materializar aportes para la compra de ambulancias, móviles policiales, equipamientos e insumos para hospitales, postas y centros de salud, como así también concretar la ampliación, remodelación y construcción de varios de estos, en un marco de crisis sanitaria mundial.

Por otra parte, los aportes permitieron ampliar el parque automotor municipal y adquirir nuevas maquinarias como, por ejemplo, retroexcavadoras, camiones, tractores con equipamiento agrícola, enfardadoras, máquinas mezcladoras, distribuidoras, que sirven para el desarrollo de los productores y las comunidades en general.

Otro de los ítems que se destaca es el apoyo financiero de la Provincia a las Intendencias en materia de obras hídricas como, por ejemplo, en los distritos Tinogasta, Fiambalá y Pozo de Piedra, donde se cooperó para la culminación de obras que estaban paralizadas o faltaba poco para su culminación.

Con respecto a los aportes financieros para los Municipios, el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, explicó que “el Estado que concebimos es un Estado presente en todos los aspectos y para todos. Debemos estar a la altura de las circunstancias ante los cambios, preparados y equipados con herramientas de avanzada, sin descuidar las necesidades básicas. Debemos entender que las inversiones no son gastos superfluos”.

A su vez, destacó cómo la Provincia sobrelleva esta situación: “Tenemos una economía equilibrada, más allá de la pandemia y de una crisis de la que no estamos exentos, siendo una provincia que tiene la oportunidad de incrementar salarios y aportar para que los municipios puedan lograr algo que tanto se anhelaba, como el Mínimo, Vital y Móvil, en un contexto regional donde nos destacamos positivamente”.

“El gobernador y todo su equipo de Gobierno tiene la mirada puesta en el interior, con el objetivo de acortar las brechas y no parar con el crecimiento y el desarrollo de toda la provincia. Creo que debemos valorar e incrementar los esfuerzos entre los Municipios y el Estado Provincial para lograr alcanzar la prosperidad ansiada por todos”, enfatizó el funcionario provincial.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Municipales, Andrea Centurion, remarcó que “a lo largo del 2020, el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno y demás integrantes del gabinete recorrieron cada municipio para conocer las necesidades reales de todas las comunidades, llevando soluciones concretas a corto y largo plazo”.

En un paréntesis del panorama local, Centurión se refirió a la caída de la recaudación nacional: “Este hecho repercutió directamente en la coparticipación de la provincia y los municipios, ante lo cual el Ejecutivo provincial debió asistir para que puedan pagar sueldos y aguinaldo”. Y agregó que: “el contexto de pandemia agravó la situación de la mayoría de las comunas, por lo cual la asistencia financiera tuvo que incrementarse y ser constante”.

Por último, la funcionaria comentó que “el hecho de que hoy cada empleado comunal tenga garantizado el Mínimo, Vital y Móvil responde a una decisión política histórica de nuestro gobernador, que nos permite saldar una deuda significativa con nuestros agentes municipales del interior”.