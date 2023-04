En medio del conflicto por la seguridad, Alberto Fernández viaja a Chile a una cumbre sobre inflación

En medio de una semana marcada por reclamos sociales y políticos, sumada a la interna del Frente de Todos, Alberto Fernández trasladó su agenda de trabajo afuera del país. Este miércoles viajará a Chile para participar del 205 aniversario del abrazo de Maipú entre el General José de San Martín y Bernardo O'Higgins.

Además, el Presidente mantendrá un encuentro bilateral con su par chileno, Gabriel Boric Font. Será el reencuentro con el mandatario trasandino tras los cruces mediáticos con sus funcionarios luego de la carta del Grupo de Puebla que denunció una supuesta maniobra de jueces y abogados cercanos al expresidente Sebastián Piñera. En aquel entonces, el ministro de Justicia chileno tildó de “improcedente” e “impertinente” la postura del jefe de Estado argentino. El propio Boric afirmó en ese momento: “Yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas”.

La agenda inicia a las 10 horas con la ceremonia de conmemoración de los 205 años del Abrazo de Maipú entre el General José de San Martín y Bernardo O'Higgins, que tuvo lugar el 5 de abril de 1818. Esta gesta consolidó la independencia de Chile y se constituyó en el crisol de la unidad histórica de ambos pueblos.

Luego, desde las 12 horas en la residencia oficial de la Embajada argentina en Chile, Alberto Fernández participará del encuentro virtual “Alianza de países de América Latina y el Caribe contra la inflación”, convocado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del que también participarán los jefes de Estado de Belice, Juan Antonio Briceño; de Bolivia, Luis Arce Catacora; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Chile, Gabriel Boric Font; de Colombia, Gustavo Petro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Honduras, Xiomara Castro y de San Vicente y las Granadinas, Ralph Everard Gonsalves. Allí se analizarán iniciativas para reducir la inflación de manera conjunta y sería el prólogo para otro presencial en mayo próximo en la Ciudad de México.

El plato fuerte de la jornada llegará a la tarde, donde a partir de las 15:30 horas en el Salón Blanco del Palacio de la Moneda, el Presidente mantendrá un encuentro de trabajo bilateral con su par de Chile, para luego pasar a una reunión ampliada con integrantes de ambos gobiernos. Allí se abordarán los compromisos adquiridos en la Declaración Conjunta que firmaron con motivo de la Visita de Estado del Presidente de Chile a la Argentina el 4 de abril de 2022.

El mandatario estará acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el asesor presidencial, Ricardo Forster; el diputado nacional, Marcelo Casaretto, y el embajador de la Argentina ante Chile, Rafael Bielsa.

Las tensiones entre la diplomacia argentina y chilena

La carta del Grupo de Puebla cuestionó con dureza a la Justicia chilena por el caso de presunta corrupción política de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), que se remonta a 2014 e involucra al dirigente de centroizquierda Marco Enriquez Omimami. Allí se denunció una supuesta maniobra de jueces y abogados cercanos al expresidente Sebastián Piñera para aplazar el juicio y perjudicar supuestamente al excandidato presidencial chileno.

Semanas después, Alberto Fernández volvió a cuestionar al sistema judicial chileno en una carta que le envió a su par de Ecuadro, Guillermo Lasso. Allí, el Presidente hizo una alusión a la teoría del lawfare al afirmar que “a todos debe lastimarnos que en su Patria, como en la mía, como en Brasil o como en Chile la Justicia se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores”.

En aquel entonces, el ministro Cordero afirmó que no se “atrevería a opinar sobre el desempeño de los jueces de la Justicia argentina”. “Desde el punto de vista institucional, me parece improcedente e impropio el contenido”, afirmó. “Me parece que desconoce cuestiones elementales del funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal en Chile y, por lo tanto, el Ejecutivo no solo respeta, sino que promueve y ampara la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público”, sentenció.