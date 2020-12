En noviembre, volvieron a crecer los giros automáticos de Nación a Catamarca

Por cuarto mes consecutivo, las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y a la CABA volvieron a tener incremento, y en noviembre, totalizaron $ 226.118,2 millones, con un alza interanual del 54,3 % nominal, que equivale a un crecimiento del 13,3 % cuando se lo ajusta por inflación (en base al REM del BCRA para el mes de noviembre).

Así lo señaló un informe de la consultora Politikon Chaco, que también explica que si se observa el detalle de las transferencias automáticas, los recursos por Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) totalizaron $200.553,9 millones, incrementándose un 51,5 % a precios corrientes y un 11,2 % en términos reales.

Además, los recursos de origen nacional, que engloban la Coparticipación con los envíos correspondientes a las Leyes Especiales fueron por $218.579,6 millones, incrementándose un 58,3 % a precios corrientes (16,2% real) a partir de un fuerte impulso del Impuesto a los Bienes Personales, con un alza del 1.262,9 % reales.

Por su parte, los recursos por compensación del Consenso Fiscal (que no reciben la CABA, La Pampa ni San Luis) totalizaron $ 7.538,6 millones (+20,7% interanual a precios corrientes) y debe destacarse en este punto que se tratan de montos fijos, por lo cual no varían en función de la recaudación.

En este marco, la provincia de Catamarca captó un total de $5.683,7 millones, creciendo a precios corrientes un 60,1 % respecto al mismo mes de 2019, y cuando se ajusta dicho monto por inflación (proyectada para el NOA en noviembre en base al Relevamientos de Expectativas del Mercado del Banco Central), muestra un incremento real del 16 %, aumento que es importante y se ubica entre las diez más altas del país.

Del total, $ 5.640,37 millones corresponden a los recursos de origen nacional (RON) y $ 43,9 millones corresponden a las partidas por compensación del Consenso Fiscal.

Si se tienen en cuenta los giros por Coparticipación Federal de Impuestos, Catamarca recibió en noviembre $ 5.242,37 millones. Esta cifra significó un crecimiento nominal del 55,4 % y, una vez ajustado por inflación, el crecimiento real es del 12,5 %.

El crecimiento real del 16 % del total de las transferencias automáticas es la novena más alta del país y se ubica primera en el NOA, ya que el resto de las provincias de la región crecieron por debajo de ese porcentaje.

Por otra parte, si tomamos el total de las transferencias automáticas, las 23 provincias argentinas tuvieron incrementos reales: las mayores se observan en la provincia de Santa Cruz (+19,2 %), Tierra del Fuego (+18,8%) y Chubut (+18,7 %). El resto de las provincias crecieron entre un 12 % y 17 % (todos en términos reales). Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo un comportamiento distinto a partir del impacto del decreto 735/20 y volvió a sufrir caídas reales, esta vez en un 25,1%.

En este punto, se debe señalar que el cálculo de variaciones reales para las jurisdicciones argentinas se realiza en base a los IPC regionales y no al nacional, de modo tal de evaluar con criterio geográfico el impacto de los incrementos.

Como se mencionó anteriormente, el gran protagonista de noviembre fue, nuevamente, el Impuesto a los Bienes Personales, que mostró un crecimiento real del 1.262,9 %, totalizando $11.536,4 millones distribuidos a los distritos, cuando en el mismo mes de 2019 había sido de $ 621,3 millones. Dentro de lo correspondiente a las leyes especiales, solo este tributo tuvo incrementos reales; por su parte, el IVA de Ley 23.966, art. 5º, pto. 2, mostró un descenso del 2 % real, el impuesto a los combustibles cayó 7 % y el monotributo, un 3,6%.

Pese a ello, la buena performance que tuvo la Coparticipación neta permitió un empuje en los envíos a las provincias.

El impacto de la mayor distribución del impuesto a los Bienes Personales se observa al analizar su participación sobre el total distribuido. Excluyendo las partidas de compensación de Consenso Fiscal, en noviembre 2020 los Bienes Personales explican el 5,3 % del total de los recursos de origen nacional transferidos a los distritos. En el mismo mes de 2019, participaba de solo el 0,4%.