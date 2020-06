Entrega de escrituras de viviendas a vecinos de San José Obrero

En una nueva etapa del programa de regulación de títulos en la Capital, en intendente Gustavo Saadi entregó sus escrituras a vecinos del barrio San José Obrero, en un acto que contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil.

“Quiero felicitarlos porque a pesar de que hace mucho tienen posesión de esas casas y esos terrenos, hoy pueden decir que son verdaderamente dueños. Nadie les va a poder quitar esas propiedades en el futuro, y el día de mañana, van a tener la tranquilidad de poder dejárselas a sus hijos, a sus nietos y van a poder contar con múltiples beneficios; que quizás al no tener el título de la propiedad no podían acceder, como créditos a través de Capresca y bancos, pero ganan la tranquilidad sobre todo de saber que ya es de ustedes”, expresó Gustavo a los vecinos.

El intendente señaló en el emotivo acto el valor de la escrituración ya que “ha pasado mucho tiempo, pero no es un simple papel, sino un acto de estricta justicia social”.