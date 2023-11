Entregarán DNI durante los comicios de este domingo

Con motivo de realizarse la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo 19 de noviembre, el equipo del Registro Civil Catamarca organizó el Operativo de Consultas y Entregas de DNI que se llevará a cabo tanto en la oficina central de Capital como las Seccionales de toda la provincia.

"Está previsto que éste domingo, en horario corrido de 8 de la mañana a 18, los ciudadanos y ciudadanas que gestionaron su DNI con anterioridad y aún no lo recibieron en su hogar puedan pasar por la oficina más próxima a sus domicilios a retirar su DNI para poder cumplir con el deber cívico", aseguró el director de la institución Dr. Jorge Fernández. En este sentido, el funcionario también explicó que quienes deban retirar su documento deben presentarse en el horario mencionado con el certificado de su trámite. Justificación de Ausencia Fernández también aclaró que quienes no puedan votar porque no recibieron su DNI, podrán justificar su ausencia con el mismo Certificado ante el Tribunal Electoral, a fin de no ser multados.

Finalmente, el funcionario recalcó que el domingo no se tomarán nuevos trámites, los que se podrán realizar de la manera. Habitual en días y horarios normales de atención al público y en el Móvil de Documentación Rápida.