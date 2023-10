Entrevista al Concejal Ramón Carlos Olveira y el Dr. José Furques, su representante legal

En septiembre de este año, el Concejo Deliberante de Los Altos sesionó en el SUM de Manantiales y lograron una mayoría de votos, con los que destituyeron al presidente del cuerpo, Carlos 'Kiki' Olveira.

Él se enteró por los medios locales de su ya mencionada destitución, por lo que denunció y opinó que fue expulsado por haber denunciado las irregularidades en la gestión del Intendente Raúl Barot.

Este contexto es lo que llevó que, el día de hoy, 19 de octubre, alrededor de las 11:00 hs, se presentara en la Fiscalía General la denuncia penal que exige "la nulidad de todo lo actuado por el concejo deliberante actual", al que el Dr. Furques calificó como "trucho, írrito y absolutamente inexistente", por falta de jurisdicción y de competencia, asegurando que es "todo un invento del gobierno", que utiliza a las concejales "que aparecen como nuevas funcionarias del consejo".

La denuncia penal presentada por Olveira expresa: "vengo a formular denuncia penal en contra de los Sres. Nora Patricia Fernández, Maria Isabel Gonzalez, Eliana Elizabeth Moreyra, Eduardo Adrián Olveira, Concejal Municipal de Los Altos: Héctor Raul Barot, Intendente Municipal de Los Altos. Jefe de Policía de la Provincia, Ministra de Seguridad Dra. Fabiola Segura, Ministro de Gobierno, CPN Juan Cruz Miranda, por los delitos de abuso de autoridad, sedición, instigación a la sedición y alteración del orden Constitucional e institucional vigente, y todas aquellas otras figuras no es que pudieran caberle a los denunciados, en el marco de lo que llamamos o denominamos, estado de derecho, que se origina y funda en la Constitución Nacional".

Olveira añadió también que: "hay tres concejalas que tomaron el Concejo Deliberante, donde hoy me ponen a mí en una desventaja total, en la que yo ni siquiera puedo, con la policía de la parte de ellas, no puedo ingresar"

La denuncia continúa:

"El día Viernes 29 de Septiembre de 2023, en horas de la mañana, al concluir el receso dispuesto por el DECRETO DE PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE N° 109/23, CUANDO ME DIRIGÍ A LA SEDE DEL CONCEJO DELIBERANTE PARA RETOMAR MIS FUNCIONES COMO PRESIDENTE DEL CUERPO DELIBERATIVO MUNICIPAL ACOMPAÑADO CON EMPLEADAS DE LA PRESIDENCIA, ME ENCONTRÉ CON UN GRUPO DE POLICÍAS DE LA PROVINCIA QUE EN FORMA VIOLENTA Y AMENAZANTE ME IMPIDIERON EL INGRESO Y POR TANTO, ME BLOQUEARON TODA POSIBILIDAD DE RETOMAR MIS FUNCIONES COMO PRESIDENTE LEGÍTIMO DEL CUERPO DELIBERATIVO MUNICIPAL, EN UN EVIDENTE Y OBJETIVO GOLPE INSTITUCIONAL, YA QUE SOLO PERMITÍAN EL INGRESO DE LOS CONCEJALES QUE HABÍAN VENIDO PREPARANDO EL DESBARATAMIENTO INSTITUCIONAL", algo que no se puede realizar, ya que un concejal tiene fueros y quitárselos implica un debido proceso que no se cumplió en este caso.

Por último, el representante legal de Olveira, el Dr. Furques, agregó:"El señor Jalil está interesado en impedir que el Consejo Deliberante de Los Altos siga investigando los fraudes cometidos por el Sr. César Rafael Olveira. Está acreditado, está demostrado, por informes que el propio Departamento Ejecutivo Municipal envió al concejo, que cometió fraudes por cien millones de pesos. No son poca cosa, no son bagatelas, son cosas muy graves. Esto evidencia que entre el gobernador provincia de la provincia, el Sr. Raúl Jalil y el ex intendente, César Rafael Olveira hay negocios turbios".

La presente denuncia la formuló, a título personal como directo damnificado por los ilícitos que denunció Carlos Olveira, y también, en condición de Presidente, en la calle Mota Botello N°87.

La denuncia será girada al Fiscal de Instrucción.