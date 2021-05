"Es necesario seguir sosteniendo la menor circulación posible", afirmó Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández sostuvo este lunes que los casos de coronavirus "deberían empezar a bajar mañana" como "consecuencia de la primera medida" que tomó el Gobierno nacional en el marco de la segunda ola, estimó que los efectos del aislamiento estricto se verán "en dos semanas" y dijo que es "necesario seguir sosteniendo la menor circulación posible".



"Los casos, razonablemente, deberían empezar a bajar como consecuencia de la primera medida que tomamos. Los efectos del confinamiento los vamos a ver en dos semanas, pero la situación no es simple, es necesario seguir sosteniendo la menor circulación posible", señaló el jefe de Estado en diálogo con Radio Splendid.



Respecto de la organización de la Copa América, que finalmente no se realizará en Argentina, Fernández dijo que le pidió "tiempo" a la Conmebol hasta hoy para analizar la situación sanitaria pero que las "sedes elegidas" están "en alerta epidemiológica".



"En muchos de esos lugares, los Gobiernos locales no respetan y vuelven a las clases presenciales", señaló el Presidente en referencia a jurisdicciones como la ciudad de Buenos Aires.



"Al riesgo interno le voy a sumar el riesgo externo", comentó al respecto.



Consultado por las últimas apariciones públicas del expresidente Mauricio Macri, Fernández comentó haber leído "un reportaje muy llamativo" en el que su antecesor le "recomendaba cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional".



"¿Será consciente del daño que le generó a la Argentina el día que pidió ese crédito? El FMI para ayudar al mundo ha destinado 50 mil millones de dólares, y para salvar a Macri destinaron 57 mil", añadió