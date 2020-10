"Es un paso importante", sostuvo Trotta sobre el acuerdo para el regreso a las aulas

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo hoy que el acuerdo al que llegó el Consejo Federal de Educación respecto a los índices epidemiológicos para permitir que las jurisdicciones prevean un regreso a clases presenciales, es un "paso importante para un aprendizaje social de cara al ciclo 2021" y aseguró que "con responsabilidad y cuidado tenemos que aprender a convivir" con el coronavirus.



"La vuelta a clases no es un proceso sencillo ni para la Argentina ni para el mundo. Pero fuimos claros en la reunión con el Consejo Federal de Educación; los pasos que estamos dando son muy importantes para un aprendizaje social de cara al ciclo 2021", señaló Trotta en declaraciones a TN.



El jueves el Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros de todo el país, aprobó los índices epidemiológicos para la vuelta a las actividades educativas, según los cuales en localidades con baja circulación de coronavirus los alumnos retornarán a las escuelas en forma progresiva mientras que donde haya niveles medios de circulación podrán reunirse hasta 10 personas en espacios abiertos pero sólo para actividades no escolares.



"Con responsabilidad y cuidado tenemos que aprender a convivir con la Covid-19 pero priorizando el cuidado de la salud, tomando en cuenta todos los protocolos para cuidar a nuestros estudiantes y docentes", señaló Trotta.



A su vez, indicó que "todos tenemos el compromiso de regresar a las aulas apenas podamos", aunque aclaró que "como venimos sosteniendo desde le principio, no es una cuestión de deseo, sino de la complejidad y responsabilidad que hoy estamos teniendo".



Asimismo, remarcó que desde la cartera educativa aprobaron ayer los protocolos de la provincia de Buenos Aires y algunos lugares rurales de Santa Fe.



"No es una escuela como la de marzo, el regreso a clases presenciales se hará con todos los cuidados y la provincia de Buenos Aires quiere regresar en donde se cumple el semáforo verde en sus tres componentes", aclaró.



En ese sentido, insistió en que donde "hay circulación comunitaria no se puede regresar a clases presenciales, pero sí a actividades de revinculación educativa, como propone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir del próximo martes".



Trotta se refirió al programa de acompañamiento a las trayectorias y revinculación de estudiantes (ATR) que pondrá en marcha la próxima semana la provincia de Buenos Aires, por medio del cual unos 45.000 maestros y estudiantes avanzados irán a buscar a las casas a los chicos que tuvieron problemas para conectarse con su escuela.



"Es una iniciativa muy importante porque no solo hace falta un abordaje pedagógico por parte del Estado, sino que implica una presencia social en esos hogares donde hay mayor nivel de vulnerabilidad social y educativa", dijo.