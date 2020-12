"Esperamos que usted rechace esta ley": la carta abierta de Médicos X la Vida para Oscar Castillo

Mediante una carta abierta, la agrupación Médicos X la Vida le escribió al senador nacional Oscar Castillo para que vote en contra del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la cual se debate en el Senado.

La carta:

Señor Senador Nacional Dr. Oscar Aníbal Castillo:

En nombre y representación de los MédicosXlaVida de la provincia de Catamarca, a cuyo pueblo usted representa en el HSN, nos dirigirnos a usted a través de la modalidad de carta abierta, obligados por la falta de respuesta a nuestros reiterados pedidos de audiencia, tanto informales como formales.

El motivo de esta mencionada audiencia, lo expresamos claramente, era hacerle saber nuestra opinión formada ante el proyecto de ley de Regulación del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención post-Aborto, pronta a debatirse en el HSN. Del análisis de los presupuestos científicos, legales y sociales incluidos en esta ley, y de sus impactos proyectables , es claro que esta ley es contradictoria, moralmente aberrante, se opene a la ciencia y la ética médica, perjudica a la madre, destruye la vida de los argentinos por nacer, esclaviza al médico y profesional de salud a una ideología que contradice al propósito de su vocación, y afecta gravemente los recursos del carenciado sistema de salud pública.

Consistentemente con la Academia Nacional de Medicina y con todos los tratados médicos, afirmamos que la vida humana comienza con la concepción, y su destrucción contradice los principios fundamentales del tratamiento médico y de nuestro compromiso bajo el juramento Hipocrático. Pero, aún más, este proyecto de ley abunda en incoherencias, falla en previsiones críticas, y calla en sus consecuencias nefastas. Le resaltamos sólo algunas a modo de ejemplo:

1. Se puede abortar hasta los 9 meses, 1 hora antes de que el niño nazca, bajo cualquier excusa. Esta sería la más extrema ley del mundo, aún considerando a todos los países que ya tienen legalizado el aborto.

2. No hay restricción en los métodos para matar al niño por nacer: succiones, cortes, quemazón con químicos, etc.

3. No requiere anestesia del embrión o feto, a pesar de que ya desde la semana octava el embrión tiene reflejo al dolor (un animal en matadero recibe trato más humano).

4. Si el niño nace vivo el médico no lo puede reanimar y debe dejarlo morir sin auxilio.

5. No hay restricción al comercio o exportación de partes fetales, o al pago para inducir abortos por partes fetales.

6. Si una niña de 13 años quiere hacerse un aborto, lo que causa muertes frecuentes, no tiene que pedirle permiso ni notificar a nadie. Pero, si quiere viajar o tatuarse, sí, porque se consideran actividades de riesgo.

7. Si un violador, abusador, pedófilo, proxeneta, o cafisho lleva a su víctima a abortar, se garantiza su anonimidad y no se le persigue

8. No hay restricciones para el aborto selectivo de niños con discapacidades, por género, o por distinciones físicas y étnicas (ej: no les gustó el color de ojos).

9. En el mundo, la mayoría de los abortos son de mujeres. No esta prevista restricciones a la identificación de género, tal como en India o China, para evitar este mal a las mujeres.

10. Convierte al aborto en un sustituto de métodos anticonceptivos, favoreciendo la explosión de enfermedades de transmisión sexual (sífilis y muertes de mujeres por SIDA).

11. Un enfermero, auxiliar de enfermería, camillero, etc. no puede negarse a realizar un aborto, aún si tiene objeción de consciencia, o será despedido, inhabilitado, o encarcelado.

12. Los servicios hospitalarios, los que no tienen insumos para enfermedades comunes, cánceres, hipertensión, etc., tendrán menos recursos por el costo sumado por abortos.

13. Se incrementará el costo de las obra sociales para financiar el aborto privado, forzando a pacientes a salir del sistema de salud.

14. Las constituciones provinciales que defienden la vida humana desde la concepción tienen preeminencia por sobre cualquier ley nacional, y los legisladores por la provincia están obligados a seguirlas.

15. La mayoría del pueblo argentino, más aún entre las mujeres y niveles socioeconómicos más bajos, se opone a éste proyecto de ley de Aborto. Mucho más prevalente aún es este rechazo en Catamarca.

Señor Senador Castillo, los médicos que apostamos a la vida somos mayoría evidente en la provincia y, en conjunto con todos los profesionales de la salud deseamos que tome nota de los graves errores que conlleva la ley propuesta así como de el grave perjuicio a la práctica y al bienestar de estos profesionales.

Por todo ello, esperamos que Vd rechace contundentemente esta ley al momento del debate. No podemos aceptar otra respuesta de alguien con honestidad intelectual, capacidad analítica, y convenientemente informado por expertos en las ciencias médicas y legales. Los médicos y el pueblo catamarqueño le acompañaremos en los desafíos que requiere la transmisión de este mandato. Asimismo, le pediremos cuenta si falla en representar a la voluntad de la clara mayoría provincial en este momento de peligro para nuestras instituciones nacionales, las generaciones futuras, y el ejercicio profesional de la medicina.

Le saludamos atentamente.