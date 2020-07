Esperan que las cosas vayan mal, porque si van bien no pueden sacar su tajada política

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Marcelo Murúa, salió al cruce de las críticas realizadas hacia el gobernador Raúl Jalil por parte de dirigentes del radicalismo y el PRO local.

“Cuando salen a defenderse de lo que dijo el gobernador sobre la oposición a nivel nacional, no están haciendo otra cosa que reivindicar el accionar opositor en cuanto a tratar de obstaculizar y sacar provecho político de cada situación, más allá que ante el mínimo análisis ello resulte contradictorio: salen a militar la anticuarentena y, a la vez, están contando cuántas camas de terapia intensiva quedan libres”, reprochó el legislador provincial.

En ese orden, añadió que en Catamarca, “los emisarios del repudio tienen antagonismos notorios en lo que tiene que ver con lo que defienden en materia de las medidas sanitarias llevadas adelante por el Gobierno, ni hablar de la política, pero aúnan esfuerzos cuando, de tratar de impedir o de sacar provecho político se trata”.

A su vez, Murúa recordó que la oposición tiene representación en el COE ampliado, pero presentan pedidos de informe para conocer los protocolos. “Todos los protocolos de actividades se trataron y se dieron a conocer en el COE. Si no los conocen es porque no los quieren conocer”, replicó en clara alusión a los posteos del diputado Tiago Puente, en la red social Twitter.

“El Gobierno provincial no estuvo haciendo la plancha en estos cien días. Tenemos un hospital que no teníamos (por el Hospital “Dr. Carlos Malbrán”), camas de terapia que no teníamos, los análisis para detección de COVID-19 se hacen en la provincia desde abril con equipamiento y personal local, más de 1.800 testeos se hicieron desde ese momento, 800 aproximadamente desde la aparición del primer caso positivo para realizar el seguimiento de los contactos estrechos y cortar la cadena de contagios”, valoró el diputado por el Frente de Todos.

Murúa consideró que algunos dirigentes opositores “están esperando que las cosas vayan mal porque si van bien no pueden sacar su tajada política”.

Al respecto, marcó las contradicciones de la oposición, que “cuando no teníamos casos pedían que se abra la cuarentena y ahora que tenemos casos positivos cambian de alfiles y salen a pedir controles estrictos”.