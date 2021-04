"Estamos comprometidos de manera muy constructiva con Argentina", dijo titular del FMI

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, expresó hoy que el organismo se mantiene "comprometido de manera muy constructiva con el país", al tiempo que reconoció que la entidad realizará una revisión en la política de tasas de interés en beneficio de países emergentes, entre los que se encuentra la Argentina.



Precisamente esto último fue el planteo que realizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, hoy ante sus pares de G20, donde destacó la necesidad de impulsar una serie medidas para beneficiar a los países de ingresos medios que son lo que presentan mayores desafíos durante la pandemia, como la reducción de los costos de interés de los préstamos y la generación de un fondo de reservas del FMI.



Durante su discurso en la segunda reunión virtual de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos centrales del G20, Guzmán consideró "crucial" la creación de un fondo de reservas con dinero del FMI (el DEG) para países emergentes, en línea con la propuesta conjunta que presentaron la Argentina y México ante el foro.



Georgieva, por su parte, dijo que "estamos comprometidos de manera muy constructiva con Argentina. Los dos equipos, nuestro equipo y el equipo argentino están trabajando".



La titular del FMI se manifestó de esta forma al responder a una consulta periodística, en el marco de una conferencia de prensa que dio inicio formal a la Asamblea de Primavera del FMI y del Banco Mundial.



"Y así -continuó-, durante la visita del ministro (Martín) Guzmán, tuvimos la reunión constructiva en ese momento; los dos equipos acordaron algunos principios generales para el programa y el trabajo continúa, Avanzaremos con él".



Luego ahondó: "Cuando el acuerdo esté en vigor, lo llevaremos a nuestra junta directiva", aunque no dio plazos.



En tanto, al ser consultada sobre la política de modificación de tasas que pide el ministro Guzmán, se mostró en sintonía con el planteo de la iniciativa.



"Cuando miramos el punto que el ministro Guzmán está haciendo sobre las tasas de interés, tenemos que reconocer dos cosas: en primer lugar, que está trayendo este punto en el momento en que el Fondo pasará por una revisión periódica de nuestros cargos y ése es el momento en que se pueden discutir este tipo de cuestiones", dijo.



En segundo lugar, prosiguió, "hay una razón por la que el Fondo ha introducido en el pasado recargos por acceso excepcional, y es crear un incentivo para que los países ingresen y salgan de los programas de la manera más eficaz y rápida posible".



Y continuó: "Dado que el Fondo es una institución que concede préstamos a los países la mayoría de las veces cuando se enfrentan a dificultades, eso plantea un alto riesgo y, por lo tanto, requiere que el Fondo también construya para la membresía una fuerza a través de equilibrios preventivos", explicó, respecto de la actual política de tasas de interés que se diseñó con anterioridad a la pandemia.



"Todo esto, -agregó-, es en el sentido de la gestión financiera prudente de los recursos del Fondo que se toma la decisión sobre los cargos (a los préstamos)".



"Y como dije, habrá una revisión; y como siempre, escuchamos a los miembros y luego buscamos un camino hacia lo que tiene más sentido y dónde está el consenso entre los miembros", concluyó.



Guzmán, por su parte, puntualizó que "es crucial identificar mecanismos que permitan una reasignación voluntaria de nuevos DEG no utilizados (por países avanzados) a todos los países en desarrollo, incluidos los países de ingresos medios", al apoyar la decisión del G20 y del FMI de avanzar con la designación de DEG para los países miembros del FMI, que aportarán unos 650.000 millones de dólares adicionales en reservas.



En esa línea, Argentina y México plantearon hoy de manera conjunta ante el G20 la creación de un fondo de reservas con la moneda del FMI (DEG), para que pueda ser utilizada por los países de ingresos medios, que son los que más sufren los costos financieros de las altas tasas de los préstamos.



En una declaración firmada por ambos países presentada hoy por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su par mexicano Arturo Herrera, solicitaron "analizar, sin descartar mecanismos bilaterales o de otro tipo para hacer uso de la próxima asignación de DEGs, la posibilidad de crear un fondo específico en el seno de las Instituciones Financieras Internacionales, que favorezca una reestructuración más ordenada de la deuda de los países de ingreso medio en dificultades o la mejora de sus condiciones de financiación".



El G20 dio mandato al FMI para elevar la emisión de moneda del FMI (DEG), que servirá para complementar las reservas de todos los países miembro, durante la última reunión de ministros de finanzas que se celebró en febrero.



De esta forma, Georgieva avanzó en la propuesta para dotar al FMI de US$ 650.000 millones extras, que los países recibirán según la asignación de la cuota que tenga cada uno en el organismo.



Para la Argentina, cuya participación es de 0,67%, el monto a recibir será de alrededor de US$ 4.354 millones.