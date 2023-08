Estatales autoconvocados vuelven a insistir con el pedido de recomposición salarial

Los gremios disidentes que conforman el frente de Trabajadores Estatales Unidos de Catamarca volvieron a insistir este jueves con el pedido de recomposición salarial al Gobierno provincial. En conferencia de prensa, expresaron la necesidad de participar de las próximas paritarias salariales, a su vez, reclaman una deuda de $200.000 por trabajador.

“Después de las PASO, hubo una gran escalada inflacionaria que se trasladó a precios con aumentos de un 40% al 50 %, quedando súper atrasado el acuerdo salarial acordado anteriormente entre el Gobierno y algunos gremios. Si antes pensábamos que este año íbamos a perder un 72% de nuestro poder adquisitivo, ahora con estas previsiones inflacionarias del 170% o 190%, el porcentaje será mucho mayor”, expresó CPN Mauricio Hezze, secretario General de APOC (Asociación de Personal de Organismos de Control) seccional Catamarca.

Desde el frente de Trabajadores Estatales Unidos consideran que el incremento realizado a los empleados públicos en las dos anteriores paritarias (realizadas el 13 de marzo y 13 de julio), sumaron una “recomposición” a los empleados públicos de solo el 68%, perdiendo notoriamente ante las previsiones inflacionarias anuales publicadas antes de las PASO que eran del 142%. Por ello, sostienen que con los datos actuales de la inflación, la situación empeorará.

“Es sistemática la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, el ejecutivo debe tomar la decisión política de canalizar los fondos para recomponer el salario de los empleados públicos”, remarcó Hezze.

Por su parte, el CPN Pablo Marzese, representante de los Trabajadores del Área Central del Ministerio de Salud, manifestó que “la única forma de que un trabajador no pierda el poder adquisitivo de su salario nominal es que crezca al mismo ritmo que la inflación. Si la inflación crece más que el salario nominal, se pierde poder adquisitivo”.

“El 65% de los trabajadores registrados en Catamarca son empleados públicos. Si al empleado público le falta capacidad de compra, esto también afecta al comerciante, con lo cual afecta al movimiento económico de la provincia en general”, remarcó el gremialista, enmarcando que esta situación no solo afecta a los empleados públicos provinciales, sino también al movimiento económico de la provincia.

El reclamo por la deuda acumulada

Además del mencionado pedido de recomposición salarial, los gremios reclaman al Gobierno Provincial por lo adeudado en concepto de las malas liquidaciones en los años 2022 y 2023. “A cada trabajador se le debe mínimamente $200.000 pesos, y que llega hasta $400.000 o más en algunos casos. Esto demuestra que para el Ejecutivo provincial no es prioridad el trabajador”, remarcó la Lic. Verónica Ribotta, representante de la Federación Argentina de Trabajadores de la Vivienda.

“Hay gente que cobra menos de lo que necesita para no ser pobre. Es una vergüenza desconocer esta realidad. Hay gente que se nos acerca llorando porque no les alcanza. ¿Dónde está el gobierno que no los escucha?”, concluyó.