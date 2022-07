Estela de Carlotto tras la designación de la nueva ministra: "Llamé a Alberto como a un amigo para que hable con Cristina

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, llamó por teléfono a Alberto Fernández.

“Nos contaron que hoy fuiste protagonista de algún modo, ¿puede ser?”, le preguntaron a Estela de Carlotto. “Ay, cómo se saben los secretos...”, replicó ella.

“Yo a Cristina la quiero muchísimo y a Alberto también, entrañablemente, pero soy argentina”, explicó Carlotto. “Entonces yo digo no me puedo quedar callada viendo qué pasa, cómo se está jugando la salud de nuestro país, la salud de nuestra gente, nuestro futuro, y digo ¿cómo me voy a quedar callada? entonces por supuesto, Alberto, que es un querido amigo, escuchó, y creo que las cosas se corrieron un poquito a la comunicación entre los que mandan, los mandatarios de nuestro país que son Alberto y Cristina”. “Juntos”, enfatizó.

La titular de Abuelas se adjudicó así un rol en las gestiones que permitieron que en el oficialismo se supere la interna y se llegue a un acuerdo que se plasmó en la designación de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía. Al parecer, el escollo principal era la renuencia del Presidente a llamar a Cristina Kirchner.

“Cuando está en juego nuestra patria, nuestro futuro, hay que jugársela aunque moleste, y yo digo Alberto es un hombre espléndido un hombre bueno, sano y hablé con él y esto que estoy diciendo lo hablé con él y se lo quería decir también a Cristina pero no pude hablar con ella”, agregó Carlotto en declaraciones a C5N.

“Alberto y Cristina van a estar juntos -sostuvo- y eso es lo que yo sueño y quiero”. Dijo que haría cualquier cosa, lo que fuese necesario, para que “se solucione este tema hoy mismo, para seguir con la fórmula que integra nuestra Patria que son Alberto y Cristina, los dos, sin ellos dos nada sirve”.

“¿Entendí bien que llamaste a Alberto para pedirle que se comunique con Cristina?”, insistió el conductor de Conflicto de Intereses, Juan Amorín.

“Lo quiero mucho, es un hombre puro”, insistió Carlotto, elogiando nuevamente al Presidente.

Luego contó que a pesar de su edad avanzada y de algunos problemas de salud, se mantiene al tanto de lo que sucede en el país.

“Parece que tuvo efecto el llamado que hiciste y el consejo que le diste porque efectivamente están hablando o estaban hablando hasta hace un momento”, le hizo notar el periodista.

Y ella comentó feliz que estaba viendo en las noticias que “Alberto y Cristina van a elegir al próximo miembro del Gobierno”; que finalmente resultó ser Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. “Están los dos juntos, y tienen que estar juntos, porque para eso los votó el pueblo”, insistió Carlotto. “Hay que abrir el corazón para la Patria”, exhortó.

Según Carlotto, el Presidente le dijo que había intentado comunicarse con Cristina Kirchner, pero no lo había logrado. “Bueno, insistí, no te vas a quedar con una llamada que no te atienden”, le aconsejó ella. Y se puso de ejemplo: “Vos sabés todo lo que hemos hecho nosotros en 46 años para tener noticias y ahí le mandé (sic) todo ese detalle de una lucha tan larga, con tanto dolor y con gente con la que aunque no teníamos unidad en la vida teníamos que recurrir a ellos”.