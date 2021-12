Evalúan implementar los autotest de coronavirus por la saturación en los centros de hisopado

En medio de una fuerte suba en los contagios y ante la saturación en los centros de testeo, el Ministerio de Salud nacional se encuentra a la espera de que la ANMAT apruebe los autotest de coronavirus.

“Es una prioridad, sobre todo en este contexto, porque agiliza mucho el testeo y descomprime a las jurisdicciones”, dijeron a TN fuentes cercanas a Carla Vizzotti. Al tiempo que destacaron que esta herramienta ya era tomada en cuenta “incluso antes de la tercera ola”. “Todavía está en periodo de evaluación”, señalaron.

En tanto, en la cartera sanitaria cordobesa aseguraron que se encuentran en la misma situación que su par nacional, aunque adelantaron que este diagnóstico se realizaría ámbitos vinculados a la seguridad, educación, comercio e industria; además de farmacias. Asimismo, señalaron que ya se efectuó una prueba piloto con “resultados prometedores”.

“La idea es que sea en las farmacias, pero aún resta determinar específicamente cómo sería la carga de los positivos. En las empresas podría quedar en manos de personal de Recursos Humanos, pero buscamos que no haya sub registro de casos y puede ser una variable si son domiciliarios”, explicaron fuentes del Ministerio de Salud cordobés.

Cómo fue la prueba piloto en Córdoba

Este lunes, el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, afirmó que es inminente la aplicación del autotest en la provincia. “Hicimos un trabajo con 5 mil muestras y los resultados son prometedores, la muestra fue bajo protocolo de estudio e investigación, y se evaluó en un grupo poblacional determinado para tener resultados claros, concretos y certeros”, señaló en declaraciones a medios locales.

“En los próximos días, con habilitación de ANMAT, vamos a distribuirlos empezando por ciertos sectores que son fundamentales, como comercio, industrias, fábricas”, afirmó el funcionario provincial. “El ánimo es alivianar a los centros fijos y darle garantías a ciertas áreas que necesitan seguir trabajando y produciendo, si no nos vamos a quedar sin recursos humanos en toda la parte productiva”, explicó.

Según pudo conocer TN de fuentes de la cartera sanitaria cordobesa, este test es de antígenos. Por lo cual, luego de obtener un resultado positivo se deberá confirmar el diagnóstico mediante una PCR. “El sistema es muy simple. Cuenta con un tubo, una ampolla con un reactivo y un rectángulo que se llama casete, donde se deposita la muestra y marca el resultado al igual que lo hacen los test de embarazo”, señalaron. “Se esperan 15 minutos: dos rayas es positivo y una es negativo”, agregaron.

Sin embargo, más allá de la facilidad del proceso, existe un inconveniente. “Se debe garantizar la carga de los positivos y que después del positivo se hagan una PCR para continuar con el seguimiento. Una de las opciones es que se distribuya en las farmacias, pero no para hacerlo de modo domiciliario, sino que sea el farmacéutico quien cargue el resultado. Ya sea que lo haya realizado el profesional o la persona testeada. Así se puede garantizar la trazabilidad y no hay un sub registro que complique el seguimiento de los contactos estrechos”, señalaron.