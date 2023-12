Evo Morales criticó a Javier Milei y puso en duda que pueda terminar su mandato

l expresidente de Bolivia Evo Morales se refirió a la política de la Argentina esta mañana en un programa de radio. Dijo que la situación en el país “es muy grave” y puso en duda que el presidente Javier Milei termine su mandato ante el descontento social por las medidas anunciadas en el megadecreto de la semana pasada.

El fundador y presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), un partido político boliviano de izquierda, que estuvo en la Argentina el 1 y 2 de diciembre pasado -antes de que Alberto Fernández dejara el poder-, cuestionó que Milei gobierne por decreto y dijo que esa forma de administrar el Estado es típica de “la derecha”.

“El 1 y 2 estuvimos en Argentina. Yo dije 'me despido por cuatro años'. A lo mejor no van a ser cuatro años ahora, eso se siente, qué pasará porque hay una reacción total”, dijo Morales en la entrevista, deslizando la posibilidad de que el líder libertario no termine su mandato.

“Históricamente la derecha gobierna por decreto y sin el Parlamento. Hablan de democracia, pero actúan de espaldas al Congreso conformado por los representantes del pueblo. Sin legislación ni fiscalización, se generaliza el abuso de poder y la corrupción”, reafirmó más tarde en su cuenta de X.

“Ojalá no pase eso en Bolivia”, zanjó. Históricamente la derecha gobierna por decreto y sin el Parlamento. Hablan de democracia, pero actúan de espaldas al Congreso conformado por los representantes del pueblo. Sin legislación ni fiscalización, se generaliza el abuso de poder y la corrupción. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 24, 2023

El exmandatario -quien estuvo exiliado en la Argentina después de abandonar su país tras unas polémicas elecciones en las que buscaba su cuarto mandato- también habló sobre la galopante inflación y lamentó los despidos de “miles de trabajadores” de la gestión de Alberto Fernández, con quien mantenía un buen vínculo.

Aprovechó la oportunidad para criticar al gobierno de Luis Arce, el actual presidente de Bolivia y su exaliado. Aunque Morales ofició como su jefe de campaña cuando estaba exiliado en la Argentina, una vez que su delfín ganó la elecciones la relación se deterioró rápidamente e incluso lo llegó a acusar de “traidor”.

“Allí (en la Argentina), peronistas fuera, aquí evistas fuera. Qué coincidencia”, comentó el exmandatario.

En la misma entrevista radial, Morales acusó a Arce, y al vicepresidente, David Choquehuanca, de ser “los primeros enemigos” del MAS e insistió en que tienen un “plan” para “proscribir” a ese partido.

También reiteró su denuncia de que el Gobierno de Arce está ejecutando una “campaña brutal” en su contra y un “plan negro” para inculparlo en casos de narcotráfico o legitimación de ganancias ilícitas.

A pesar de las diferencias de ideología, el gobierno de Arce ha optado por el pragmatismo y manifestó recientemente que espera mantener “el mismo nivel de cooperación fructífera” que ha tenido hasta el momento con la Argentina. Sin embargo, el presidente boliviano decidió no asistir a la investidura de Milei. El único jefe de Estado de izquierda de la región que viajó a la ceremonia fue el presidente chileno, Gabriel Boric.

La semana pasada, Arce sostuvo que “hay que parar las orejas” ante los posibles efectos que tengan las medidas del gobierno de Milei en los países vecinos de la Argentina y aseguró que su administración tomará todas las medidas necesarias para “defender” la economía nacional.

En esa línea, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó el miércoles que el gobierno boliviano “está evaluando los impactos de las medidas” económicas que se están aplicando en la Argentina y que “oportunamente” se anunciarán las acciones para proteger sobre todo la “seguridad alimentaria” y la producción de alimentos en el país.