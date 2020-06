Ex contratados y cesanteados de Valle Viejo amenazan con una nueva movilización

El delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Valle Viejo, Rubén Luna ratificó la convocatoria a manifestación que se realizará la próxima semana en reclamo a la reincorporación de los ex contratados y cesanteados en el inicio de la gestión de la Intendenta Susana Zenteno.

“La situación de muchos cesanteados del municipio es sumamente precaria. Viven de changas y todos se profundizo con la pandemia. No cumplió con su palabra la intendenta Zenteno, ni el ministro Moreno (Jorge) y el secretario Verón (Nicolás), por eso vamos a volver a manifestarnos por las calles de Valle Viejo”, manifestó Luna.

El referente gremial además confirmó que esta tarde acompañarán a la marcha convocada por el acompañarán al Frente de Gremios Estatales de Catamarca (FUSSI) en reclamo de la reforma del Estado provincial.

Comunicado

A través de un comunicado el gremio de manifestó su malestar y apunto contra los funcionarios por la falta de respuesta para los ex empleados:

“Al gobierno municipal y provincial no les interesa la necesidad de la gente. Ante el incumplimiento de palabra por parte del gobierno municipal y provincial.

Quedarían "soluciones" a todos los ex contratados y cesanteados de la municipalidad de valle viejo, nos vemos en la obligación de salir a la calle nuevamente a reclamar los derechos de cada trabajador, de cada compañero que por decisiones políticas, la Sra. intendente de valle viejo dejo sin su fuente laboral a más de 200 familias chacareras.

es vergonzoso que haya pasado tanto tiempo y no quieran tener diálogo alguno... ¿acaso a la "máxima" autoridad de valle viejo no le importa la necesidad que están pasando sus vecinos? El Sr. ministro Jorge moreno, se cansó de recibirnos en su despacho llenándose la boca hablando de "soluciones"... ¿cuáles son?

¿Se tienen que morir de hambre para que el gobierno ayude a tantas familias que hoy no tienen de donde comer?", versa el escrito gremial.