Exigió planta permanente para los trabajadores del hospital Malbrán

Por su parte, Jesús Juan Carlos Seco de "Con Vos Podemos" a su turno exigió al gobierno provincial el pase a planta permanente para todos los trabajadores del hospital “Carlos Malbran” y dijo que durante la etapa más difícil de la pandemia fueron los héroes y ahora la actual gestión los pone de villanos.

“Voy cerrar mi participación con la expectativa puesta en la gente decirles que ese 41% del padrón que no fue a votar en las PASO que sepan que somos una opción firme y constructiva con gente creyente en la cultura del trabajo y capaz. Sabemos cuáles son las herramientas y los medios para trabajar por los capitalinos, a esa gente le pedimos que vayan y voten por la minoría, para garantizar la salud dentro de los concejos el poder absoluto corrompe las cámaras legislativas debe haber más representación con distintas voces y pensamientos para que los problemas genuinos sean escuchados para poner freno a los acuerdos que favorecen a unos pocos. Le pido a ese 16% del padrón que son jóvenes de 16 a 30 años que según dicen por ahí que no le interesa la política creo que subestiman la política cuando en realidad no lo supieron seducir con la oferta electoral con propuestas con proyecto que los involucren respecto sus códigos lenguajes y códigos. La alianza Con vos Podemos tenemos puesta la expectativa en esos jóvenes le pido la oportunidad para demostrar que estamos a la altura de la circuntancias y queremos ser parte de la construcción de la Catamarca que se viene de transformar la realidad con trabajo y sacrificio”, sentenció Seco.