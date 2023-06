Expectativa por la reunión del SOEM y la comuna capitalina

La entidad gremial recordemos que rechazó la oferta primera del 20%, que luego se elevó a 30% por parte de la comuna capitalina y luego el SOEM solicitó un 40% de aumento. Mientras espera una nueva reunión con el Ejecutivo, que se concretará este viernes, se sostiene el estado de alerta.

Luis Álamo, secretario general de los municipales, tras la reunión con los delegados dialogó con La Unión, en la previa del encuentro con las autoridades municipales. “Ellos lo último que ofrecieron fue un 40% en tres partes y es eso lo que se transmitió a los trabajadores, quienes dijeron que no. Lo que nosotros esperamos que la negociación finalmente llegue a buen puerto y que la oferta del Ejecutivo municipal sea buena”, sostuvo el gremialista.

En el mientras tanto, confesó que el ánimo del municipal “está caldeado”. Y agregó: “Sabemos que este estado inflacionario hace que ningún trabajador pueda llegar a fin de mes y es por eso que hablamos de recomposición y no de aumento”. Por ello y en caso que lo ofrecido no sea satisfactorio, desde el SOEM no se descarta llegar a una medida de acción directa.