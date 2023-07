Fama y Ávila cerraron su gira por el interior provincial

Tras culminar una gira por el interior provincial que incluyó las localidades de Recreo, San Antonio, Icaño en La Paz y finalizó en Andalgalá, el precandidato a gobernador por la alianza “Gana Catamarca” de Juntos por el Cambio realizó anuncios que incluyeron la equiparación salarial de los municipales con los de la administración pública provincial y la descentralización del sistema educativo y de salud.

Fama, acompañado del precandidato a vicegobernador Hugo “Grillo” Ávila y de los precandidatos locales encabezados por el precandidato a intendente de Andalgalá Eduardo Castro, sostuvo que su gestión, si llega al Gobierno provincial, tendrá como eje la descentralización de la educación, posibilitando que los jóvenes que quieran cursar estudios superiores puedan hacerlo en sus propios departamentos a través de la apertura de delegaciones, tal como existen en algunos lugares.

Los últimos días de la semana, Fama y Ávila, referenciados en el esquema que lleva como presidente a Patricia Bullrich; participaron de una variada gama de actividades en el interior provincial. “Tenemos un mensaje muy fuerte para los catamarqueños que viven lejos de la capital, y es que no queremos en mi gobierno, catamarqueños de primera con acceso a todos los servicios y otros que no, debemos trabajar para equiparar a cada uno de ellos y en darles respuesta a sus necesidades”, señaló Fama.

Uno de los puntos que más concitó el interés, fue el anuncio de trabajar junto a los intendentes, en la equiparación salarial de los empleados municipales con los de la administración pública provincial. “es un tema complejo, pero tenemos la fuerza y voluntad de llevarlo a cabo, vamos a dialogar con ellos, vamos trabajar en definir en qué condiciones se puede o no tomar más empleados”

“Los municipios tienen un exceso de empleados y becados, que muchas veces son usados como rehenes electorales, y eso les impide, salvo algún caso excepcional, fijar una política salarial coherente con la inflación y el costo de vida” indicó, “debemos trabajar en conjunto, con los gremios, los intendentes y el gobierno en una política que aproxime los haberes de los municipales a la administración pública en un plazo razonable”, sostuvo.

Paralelamente, sostuvo que se debe recuperar la matriz productiva de los departamentos basados en su historia, pero agregando contenido y tecnología para hacerla competitiva. En el caso de Andalgalá recordó la capacidad de producción de las empresas agroganaderas de la región y el importante impacto que tenían en el desarrollo de la economía local.

“Desde Andalgalá, como pasa en gran parte del interior, se exportaba a toda la región la producción realizada por el esfuerzo y el emprendimiento privado. Hoy eso no pasa o tiene valores tan bajos que no alcanza a verse reflejado en la sociedad. Tenemos que trabajar para recuperar esa producción y darle valor social, que su influencia no sea para algunos, sino que tenga un verdadero impacto en la sociedad. Estoy convencido que lo vamos a logar”, señaló

Fama, durante su discurso realizado en la ciudad de Andalgalá, donde acompaño a la fórmula local, dijo además que otro de los puntos en qué consistirá su política de gobierno, será la descentralización de la salud. “quiero que en mi gestión, los habitantes de Andalgalá como los de cada municipio de la provincia, tengan en acceso a un sistema de salud que les garantice la atención como si vivieran en la capital provincial, No quiero más hospitales que son edificios vacíos con nada dentro”, señaló.

Sobre el tema, también hizo hincapié en la necesidad de mejorar los salarios de los trabajadores de la salud. “Salud, al igual que en la educación –y lo sé porque fui rector de la Universidad de Catamarca- es un factor de desarrollo muy importante y serán ejes centrales en nuestro gobierno”, expresó.